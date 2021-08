Nintendo revela programação atualizada de lançamentos, incluindo Metroid Dread, Pokémon Legends: Arceus e Splatoon 3

A Nintendo revelou, em seu último relatório financeiro, a nova programação de lançamentos.

WarioWare: Get It Together, Metroid Dread, Mario Party Superstars, Pokémon Brilliant Diamond, Pokémon Shining Pearl e Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp são os próximos jogos anunciados para 2021, segundo a empresa.

Pokémon Legends: Arceus, Splatoon 3, Project TRIANGLE STRATEGY (título provisório), a sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mario + Rabbids Spark of Hope — alguns dos jogos mais aguardados da Nintendo — foram confirmados para 2022.

Bayonetta 3 e Metroid Prime 4 ainda estão em desenvolvimento, de acordo com a Nintendo, mas suas datas de lançamento ainda não foram reveladas.

O Nintendo Switch OLED, anunciado em julho, está programado para 8 de outubro de 2021 e Game and Watch: The Legend of Zelda, um console portátil leve com três jogos clássicos de Zelda, deve ser lançado em 12 de novembro de 2021.

Consoles

Nintendo Switch OLED – 8 de outubro de 2021

Jogos

WarioWare: Get It Together! – 10 de setembro de 2021

Metroid Dread – 8 de outubro de 2021

Mario Party Superstars – 29 de outubro de 2021

Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl – 19 de novembro de 2021

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – 3 de dezembro de 2021

Pokémon Legends: Arceus – 28 de janeiro de 2022

Splatoon 3 – 2022

Project TRIANGLE STRATEGY (título provisório) – 2022

Sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (título a ser anunciado) – 2022

Mario + Rabbids Sparks of Hope – 2022

Bayonetta 3 – em desenvolvimento

Metroid Prime 4 (título a ser anunciado) – em desenvolvimento

Outros

Game & Watch: The Legend of Zelda – 12 de novembro de 2021

A lista acima não inclui os lançamentos de terceiros para o Nintendo Switch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 05 de agosto.