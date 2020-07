Nintendo pretende realizar mais streams do Direct Mini: Partner Showcase em 2020

A empresa pretende apostar no formato de vídeos de 10 minutos para promover os títulos de terceiros.

A Nintendo mostrou hoje algumas atualizações sobre os jogos produzidos por terceiros em seu primeiro Direct Mini: Partner Showcase. E a desenvolvedora pretende realizar mais streams do Nintendo Direct Mini para fazer anúncios ao longo de 2020, de acordo com Steve Singer, vice-presidente sênior de relacionamento da Nintendo of America.

“Com o novo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, estamos felizes em dar destaque a grandes jogos das nossas desenvolvedoras parceiras”, disse Singer. “Com várias edições da stream neste ano, podemos continuar mostrando a variedade de jogos e experiências para todos os tipos de jogadores no Nintendo Switch.”

Durante os oito minutos da stream Partner Showcase de julho, a Nintendo anunciou o novo conteúdo e uma edição física de Cadence of Hyrule, o ano de 2021 como lançamento de Shin Megami Tensei V, o lançamento de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster para Switch e os lançamentos de Rogue Company e W2K Battle Grounds.

Antes do vídeo de hoje, os fãs passaram três meses sem um Nintendo Direct Mini. O último tinha acontecido em 26 de março. Parece haver mais a caminho, mas a Nintendo ainda não anunciou o próximo.

Devido à pandemia de COVID-19, o Nintendo Direct de junho teria sido cancelado por causa dos procedimentos de isolamento de abril. Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo, disse depois que o formato poderia evoluir.

A alteração do formato acontece principalmente na duração da stream. Os Nintendo Directs costumam ter aproximadamente 40 minutos. Agora, porém, espera-se que durem metade disso, ou até menos, como aconteceu com o Partner Showcase de hoje, que teve oito minutos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 20 de julho.