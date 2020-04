Nintendo pode ter um aumento de até 80% nos lucros, segundo analistas

A Nintendo deve divulgar os resultados do quarto trimestre na próxima semana e os analistas estão prevendo que a empresa poderá ter os maiores lucros da década, graças às vendas disparadas do Switch durante a quarentena.

Em um relatório da Reuters Japan, vários analistas concluíram uma pesquisa da Refinitiv e tiveram seus resultados calculados para formar algumas previsões. Uma previsão particularmente interessante mostra que a Nintendo registra um salto de 80% no lucro operacional, para US$ 505 milhões no trimestre de janeiro a março.

Com a maioria do mundo em quarentena devido à pandemia de coronavírus, as pessoas estão encontrando suporte em seus sistemas de games doméstico. O Switch, como muitos sistemas da Nintendo anteriores, aproveitou o aspecto social dos jogos mais do que qualquer outro sistema. A capacidade de manter famílias e comunidades unidas, apesar de qualquer distância que tenha sido colocada entre elas, é o maior ponto de venda do Switch. Os números de vendas do quarto trimestre da Nintendo podem refletir isso.

A Nintendo não vê esse tipo de popularidade desde o lançamento de seu clássico console Wii. Mas por causa disso, a empresa tem lutado para acompanhar a demanda.

Se a Nintendo puder encontrar uma maneira de aumentar a produção dos consoles do Switch, a empresa poderá se encontrar no melhor estado financeiro em que já esteve.

Os números oficiais serão publicados em 7 de maio, juntamente com os números dos primeiros 12 dias de vendas do popular Animal Crossing: New Horizons.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 30 de abril.