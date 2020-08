Ninja esteve ao vivo na Twitch jogando Fortnite com DrLupo

Ninja voltou para a Twitch.

A estrela do Fortnite que deixou o site de streaming do Mixer no ano passado foi à Twitch pela primeira vez em um ano, jogando Fortnite com o DrLupo.

A contagem de espectadores de Ninja disparou para mais de 90.000 dentro de 10 minutos após a transmissão, mostrando que ainda há uma demanda para ele e Fortnite. Ele transmitiu apenas uma outra vez desde que o Mixer fechou no mês passado com uma stream improvisada do YouTube.

Desde que ele partiu para o Mixer, Ninja não é mais um parceiro da Twitch, então ele não tem mais um botão para Assinar ou status de Parceiro. Mas os espectadores ainda estavam animados em vê-lo de volta ao vivo na Twitch.

A stream de retorno não significa que ele assinou exclusivamente com a Twitch. Parece que Ninja está testando as águas de plataformas como YouTube e Twitch para ver onde ele pode ficar a longo prazo.

Você pode conferir a stream agora mesmo, pois Ninja e DrLupo estão aproveitando a mais nova atualização do Fortnite, que adicionou veículos acionáveis ​​ao mapa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 05 de agosto.