New World terá classes?

Em New World, o ambicioso projeto MMORPG da Amazon Games, os jogadores irão viajar para Aeternum, uma ilha assombrada que se passa durante o crepúsculo da Era da Exploração cheia de maravilhas e terror causados ​​por forças sobrenaturais humanas.

Grande parte da jogabilidade de New World é baseada nas tendências observadas em muitos jogos MMORPG populares: uma mistura de conteúdo PvE e PvP, crafting, guildas, masmorras, facções e muito mais. Mas uma maneira pela qual o New World procura se destacar de outros títulos é quando se trata de classes.

Haverá aulas no Novo Mundo ?

Os desenvolvedores não se esquivaram de dizer aos jogadores em potencial que não haverá classes em New World. Os jogadores serão capazes de criar personagens com base em seus atributos e domínio de arma. Os atributos são Constituição, Foco, Inteligência, Força e Destreza, e os jogadores irão subir de nível à medida que progridem.

Constituição: Quantidade geral de Vida.

Foco: Afeta a taxa de recuperação de mana e a eficácia do Life Staff.

Inteligência: poder de arma mágica.

Força: poder da arma corpo a corpo (exceto para algumas armas corpo a corpo leves).

Destreza: poder de arma de longo alcance e poder de arma corpo a corpo leve.

Cada atributo pode ser aumentado até um limite de 195, mas há retornos decrescentes a partir de 100. Os jogadores podem pagar para realocarem seus atributos, mas o custo aumenta quanto mais alto for o seu nível.

As habilidades que os jogadores usam em combate serão determinadas pelo domínio de suas armas. Cada vez que um jogador usa um tipo de arma, ele ganha XP em direção às árvores de habilidade daquela arma, que são preenchidas com habilidades ativas e vantagens.

Imagem via Amazon Studios

Qualquer um que jogou Guild Wars 2 reconhecerá instantaneamente essa habilidade de progressão de combate. Mas embora os jogadores de GW2 também tenham habilidades de sua classe para usar, os jogadores do New World não terão acesso a nenhuma classe. Apenas as escolhas de atributos e armas dos jogadores impactarão as estratégias do personagem.

O estado atual de combate e progressão de combate não é o mesmo de antes. Após o mergulho profundo em New World, o diretor do jogo, Scot Lane, confirmou que muitas coisas foram alteradas desde a prévia do alfa do ano passado, incluindo uma redução no número de interrupções e o aumento das opções nas árvores de habilidade.

Os jogadores poderão ver essas mudanças e experimentar o sistema de progressão por si mesmos no beta fechado a partir de 20 de julho ou quando o jogo for lançado em 31 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 11 de junho.