New World tem modo PvP?

New World, o novo MMORPG que será lançado pela Amazon Studios, busca garantir sua vaga no já lotado gênero do MMO — dividindo o espaço com o gigante World of Warcraft. Não vai ser fácil, especialmente porque muitos se preocuparam com o modelo de microtransações, mas a apresentação do jogo na Summer Games Fest mostrou seu potencial.

O objetivo de New World é dar uma nova cara a mecânicas clássicas do MMO, como criação de personagens, vilarejos, facções e progressão. Como tantos outros títulos do gênero, ele busca atrair jogadores com combate PvE (JvA) e PvP (JvJ).

New World terá PvP?

Sim, New World terá conteúdo PvP. Dois modos estarão disponíveis no lançamento.

Guerra

A equipe da Amazon Studios descreve o modo de jogo Guerra como “o ápice do JvJ no New World” no site do jogo. Guerra é uma batalha JvJ gigantesca, diferente da maioria dos MMOs em termos de escala, com times de 50 jogadores lutando pelo controle de territórios e assentamentos. Controlar um assentamento ou facção traz benefícios para a facção que detém o controle e para sua companhia (um tipo de guilda). Imagine a Guerra como as raides JvJ de World of Warcraft, mas permitindo realmente assumir o controle da cidade e receber recompensas por isso, ou como o modo World vs. World de Guild Wars 2.

Imagem via Amazon Studios

Uma facção pode começar uma Guerra após enfraquecer o território desejado através das Missões de Facção. Quando o território entrar em conflito, uma das companhias da facção é escolhida de forma aleatória para compor a Vanguarda e liderar a Guerra.

Quando a Guerra começa, os atacantes precisam entrar no forte do território e capturar seu domínio. Os atacantes precisam capturar três pontos de reagrupamento antes de invadir e esses pontos podem ser usados como pontos de ressurgimento quando forem capturados. Os dois lados terão acesso a várias armas de cerco e armadilhas para ajudar na Guerra.

Corrida do Posto Avançado

O modo JvJ mais novo de New World é na verdade um JvJvE chamado Corrida do Posto Avançado. Na Corrida do Posto Avançado, dois times de 20 jogadores enfrentam inimigos do ambiente e uns aos outros pelo controle de recursos e fortificações. Você pode ganhar pontos por eliminar inimigos e deter o controle de postos avançados, ou por garantir outros pontos pelo mapa. Pense na Corrida do Posto Avançado como uma mistura entre os modos Gambit e Control de Destiny 2, mas com muito mais jogadores.

Imagem via Amazon Studios

Guerra fez parte de um alpha do qual alguns jogadores participaram no ano passado, mas Corrida do Posto Avançado é um novo modo de jogo que estreia no beta fechado a partir de 20 de julho. Você pode se inscrever para uma chance de participar do beta fechado no site de New World ou garantir sua vaga comprando o jogo na pré-venda.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 11 de junho.