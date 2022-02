Não será preciso comprar o DLC de Mario Kart 8 para jogar as pistas dele online, segundo a Nintendo

Mario Kart 8: Deluxe terá um total de 48 novas pistas lançadas entre 2022 e 2023 pelo Booster Course Pass, que custa R$128. Desde o anúncio, muitos jogadores questionaram se poderiam jogar essas pistas online caso não tivessem acesso ao DLC.

Mas não há motivos para se preocupar. A princípio, o conteúdo do Booster Course Pass ficará disponível de forma local e online caso uma das pessoas que estiverem jogando tenha comprado o pacote de conteúdo adicional. De acordo com o site oficial da Nintendo, nem todos precisam comprar para poder jogar.

“Você pode jogar as pistas da primeira leva do Mario Kart 8: Deluxe – Booster Course Pass com amigos a partir de 18 de março, seja em partidas locais ou online, mesmo que apenas um dos jogadores na partida tenha o Booster Course Pass ou tenha acesso a ele pela assinatura do Nintendo Switch Online + Pacote Adicional”, diz o site.

A partir de 22 de março, as pistas da primeira leva do Booster Course Pass também aparecerão na seleção aleatória para todos os que estiverem jogando corridas Globais ou Regionais online.

O Booster Course Pass foi revelado no Nintendo Direct de 9 de fevereiro. Somente as pistas da primeira leva foram reveladas até o momento. Você poderá aproveitar Mario Kart 8: Deluxe nas pistas Paris Promenade, Toad Circuit, Choco Mountain, Coconut Hall, Tokyo Blur, Shroom Ridge, Sky Garden e Ninja Hideaway a partir de 18 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 15 de fevereiro.