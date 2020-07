Melhores treinadores de mira para jogos de tiro

Se você gosta de atiradores táticos ou de battle royales, ter uma boa mira sempre será crucial se você quiser subir nos ranques. Mesmo que jogos de tiro como VALORANT, Fortnite, CS: GO e Overwatch têm outras mecânicas que você precisa dominar, você não pode ir tão longe sem treinar sua mira.

A maioria dos jogos vem com uma forma de treinamento para permitir que os jogadores pratiquem suas habilidades, mas são apenas a ponta do iceberg. Esses treinamentos também exigem que você tenha um PC bom o suficiente para executar seu jogo favorito o tempo todo, o que pode não ser uma realidade para jogadores que viajam. É aqui que entram os treinadores de mira.

A maioria dos treinadores de mira não exige que você tenha um PC para jogos, e alguns também são baseados em navegador. Esses treinadores vêm com rotinas e cursos que se concentram em melhorar as habilidades de mira, como rastreamento, precisão e velocidade de reação. Você também pode encontrar treinadores com modificações dedicados para jogos específicos, tornando-os ainda melhores, pois serão mais parecidos com a sua escolha de jogo.

Embora você possa encontrar inúmeros treinadores de mira com uma rápida pesquisa no Google, encontrar o melhor pode ser um processo demorado. Testamos todos os treinadores de mira populares do mercado e compilamos os melhores deles nesta lista.

Aimtastic

Aimtastic é um jogo de treinamento de mira gratuito que está disponível na Steam. É atualizado com bastante frequência com novos cursos e exercícios.

Além de apresentar mais de 10 exercícios de treinamento, como rastreamento, reação e treinamento de reflexos, o Aimtastic também permite que os jogadores convertam sua sensibilidade, campo de visão e outras configurações vitais dos jogos desejados. Isso faz do Aimtastic o candidato perfeito para trabalhar em seu objetivo, se você estiver jogando vários jogos.

Seus requisitos de sistema, de 512 MB de RAM e pelo menos um processador de 64 bits, garantem que o Aimtastic seja executado em praticamente qualquer sistema, tornando-o um ótimo companheiro para levar consigo durante a viagem, para que você não fique enferrujado.

KovaaK 2.0

O KovaaK 2.0 é um dos treinadores de mira mais conhecidos do mercado. Usado por profissionais como o EiiGE, um jogador de CS:GO da Team Liquid, o KovaaK 2.0 vem pré-carregado com mais de 4.000 cenários.

Ele também inclui sessões de treinamento guiadas e ferramentas de análise de desempenho, facilitando o acompanhamento de seus processos por novos jogadores. Sua versão aprimorada do Unreal Engine 4 permite que o KovaaK replique a mecânica de títulos de tiro em primeira pessoa (FPS) como VALORANT, CS: GO, Overwatch e Rainbow Six Siege.

Os jogadores também podem criar listas de reprodução, mapas e armas de treinamento personalizados para moldar o KovaaK 2.0 para melhor atender às suas preferências.

O KovaaK 2.0 é um pouco mais exigente em termos de especificações do que o Aimtastic, exigindo pelo menos 4 GB de RAM e um Intel I3 ou AMD Phenom X3 865. O desenvolvedor também aconselha o uso de uma GPU dedicada mais poderosa que uma NVIDIA GeForce GTX 460 ou uma ATI Radeon HD 4850.

Embora o KovaaK 2.0 receba descontos com bastante frequência, os fãs podem começar a aumentar seus limites o mais rápido possível comprando o treinador na Steam pelo preço base.

Aim Lab

A maioria dos instrutores de mira no mercado apresenta gráficos simples para manter os requisitos do sistema baixos, além de facilitar o design dos níveis. Se você possui um PC poderoso o suficiente , os treinadores de mira com gráficos simples podem deixá-lo querendo mais.

O Aim Lab é um dos instrutores de mira mais bonitos do mercado. Apesar de estar nos estágios iniciais de desenvolvimento, oferece excelentes funções que o diferenciam da concorrência. Além de todos os cursos e rotinas de treinamento, o Aim Lab é fornecido com ferramentas de rastreamento de desempenho, análises e aprendizado de máquina. Isso permite ao Aim Lab distinguir que tipo de jogador você é e se adaptar para melhorar você rapidamente.

O Aim Lab está atualmente listado como um jogo gratuito na Steam, oferecendo dois pacotes de apoiadores para quem quiser contribuir com o processo de desenvolvimento.

Aimbeast

Cada ferramenta de treinamento de mira tem uma especialidade que os diferencia da concorrência. Enquanto a maioria se concentra em melhorar a mecânica central da mira, o Aimbeast coloca um pouco de realidade na mistura com sua inteligência artificial (IA) humana.

O Aimbeast também suporta o Steam Workshop, permitindo que os jogadores compartilhem mapas, cenários, bots ou armas que eles criem. Os jogadores também podem criar listas de reprodução combinando seus mapas ou modos favoritos. A conclusão de cada rotina o receberá com um quadro de estatísticas, permitindo que você acompanhe seu processo a longo prazo.

Os entusiastas de FPS que desejam se tornar a próxima sensação podem comprar o Aimbeast pelo Steam.

Aim Hero

A maioria dos treinadores de mira leve não tem personalização. O Aim Hero, no entanto, é compatível com jogos como CS:GO, Overwatch, PUBG e Fortnite. Uma caixa solicitando que você escolha o jogo que gostaria de praticar aparecerá quando carregar o Aim Hero.

O Aim Hero possui oito modos de treinamento diferentes, com mais novidades em atualizações futuras e fornece estatísticas detalhadas após cada rodada. Os mapas de treinamento mais populares, Reflex e Lightning Gun, permitem aos jogadores treinar seus tiros por instinto e habilidades reativas.

O Aim Hero está listado na Steam e deve funcionar sem problemas em quase todos os sistemas, devido aos baixos requisitos de sistema.

Menção honrosa: Treinadores de mira online

Todos os treinadores de mira acima exigem que você instale a Steam e faça o download deles para dar começar o treinamento. Embora seja um processo contínuo para a maioria dos jogadores, pode não ser para qualquer pessoa com computadores profissionais ou da escola. Se você não pode instalar nada no seu computador, mas gostaria de manter suas habilidades afiadas enquanto está fora do jogo, os treinadores de mira online serão sua melhor aposta.

Treinadores como 3D Aim Trainer, Aimtrainer.io e Aiming.Pro são ótimas alternativas que levam os recursos disponíveis em um navegador ao seu limite. Cada recurso apresenta alguns dos exercícios de treinamento preferidos dos jogadores de FPS. O 3D Aim Trainer, em particular, permite que os jogadores escolham o jogo que gostariam de treinar e ajusta suas mecânicas.

Jogar o jogo sempre será o melhor tipo de treinamento, mas os treinadores de mira podem acelerar significativamente o seu processo. Eles eliminam a necessidade de ingressar em um jogo e poupam o fardo psicológico da competitividade. Você será capaz de definir objetivos claros que você pode alcançar nos treinadores de mira e levar suas habilidades aprimoradas para dar uma volta no jogo real de sua escolha para sentir a melhora.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de julho.