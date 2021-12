Lista de melhores armas de Halo Infinite

Halo Infinite tem um grande arsenal que os jogadores podem usar para destruir seus inimigos. As armas variam de pistolas convencionais a poderosos rifles de precisão que podem matar inimigos com uma única bala. Embora o uso de armas diferentes possa manter uma experiência divertida e nova, os jogadores devem evitar algumas armas a todo custo.

Criamos uma lista ranqueando as armas de Halo Infinite para ajudá-lo a entender quais armas você deve sempre pegar e quais devem permanecer na parede. As armas em cada nível não estão em nenhuma ordem específica e geralmente são tão eficazes quanto as outras opções em seu nível. O nível S contém as melhores armas em geral, enquanto armas do nível D quase garantem sua derrota.

Nível S

BR75 Battle Rifle

O BR75 Battle Rifle é uma das armas mais completas do Halo Infinite. Esta arma pode eliminar os inimigos em quatro rajadas se você acertar todos os tiros e é mortal nas mãos certas. Os jogadores de ranqueadas estarão familiarizados com esta arma, pois é o rifle inicial em cada jogo. Mas não deixe que isso o desencoraje de mantê-lo em seu inventário: é indiscutivelmente melhor do que algumas armas poderosas.

M41 SPNKR

O M41 SPNKR pode virar o curso de um jogo com seu poder explosivo. Cada equipe deve garantir esta arma cada vez que ela aparecer, pois ela rende pelo menos duas baixas gratuitas se você acertar seus tiros. Tem um tempo de recarga lento, mas este é um pequeno preço a pagar quando você pode matar vários inimigos de uma vez.

S7 Sniper Rifle

Se você está confiante em sua precisão e sente que pode abater inimigos à distância, o S7 Sniper Rifle é para você. Esta arma poderosa pode matar um inimigo com um único tiro na cabeça, mesmo com escudos completos. Um tiro no corpo também remove escudos instantaneamente, deixando o jogador vulnerável. A única desvantagem é a pequena quantidade de munição com que ele vem, então faça seus tiros valerem a pena.

Nível A

Bulldog CQS48

O Bulldog CQS48 é um pesadelo absoluto para os inimigos em combates de curta distância. Esta arma pode eliminar os inimigos com três tiros e vence quase todas as outras armas neste alcance. Ele tem dificuldade em batalhas de médio e longo alcance, então evite enfrentar o inimigo à distância quando tiver com o Bulldog equipado.

Mangler

O Mangler é um revólver enorme com um poderoso coice. Essa arma pode matar inimigos em três ou quatro tiros e é relativamente precisa, mas tem algumas desvantagens. Você só tem oito tiros antes de precisar recarregar, e a arma perde desempenho distâncias mais longas. Ainda assim, esta é uma excelente arma que você deve pegar sempre que puder.

MA40 AR

Os jogadores veteranos de Halo estarão familiarizados com o MA40 AR, uma vez que foi originalmente a arma inicial no modo multijogador. A última iteração desta arma causa danos rapidamente e é relativamente fácil de controlar. Esta ainda é a arma inicial em partidas de jogo rápido, então você provavelmente se sentirá confortável com ela. É também um excelente backup para o Battle Rifle em partidas ranqueadas, se você puder encontrá-lo no mapa.

Energy Sword

A Energy Sword é uma das armas mais icônicas da série Halo e fez um retorno triunfante. Esta arma pode cortar Spartans com facilidade e é perfeita para jogadores agressivos. A única razão pela qual a Energy Sword não conseguiu entrar no Nível S é que ela exige que você se aproxime dos inimigos, o que nem sempre é possível.

Cindershot

O Cindershot dispara granadas que podem causar danos massivos a vários inimigos ao mesmo tempo. Os jogadores também podem usar o modo de mira para guiar as granadas conforme são lançadas, fornecendo um método de destruição mais controlado. Esta arma não é tão potente quanto o SPNKR, mas ainda pode derrubar alguns inimigos com facilidade.

Nível B

M50 Sidekick

Na maioria dos jogos, as pistolas são sem brilho e ofuscadas por armas maiores. O M50 Sidekick não está no mesmo barco e pode ficar com os melhores. Esta poderosa arma causa uma quantidade considerável de dano e é excelente para derrubar escudos à distância. Normalmente não vencerá uma luta contra um rifle ou arma melhor, mas é uma ótima opção em um momento de necessidade ou para acabar com os inimigos.

Gravity Hammer

O Gravity Hammer é uma enorme arma corpo-a-corpo que pode matar vários inimigos com um único golpe. A desvantagem é que ele tem um atraso significativo ao girar. O martelo também é inútil fora do alcance de combate corpo a corpo, então você deve sempre ter uma reserva para o caso de o inimigo atacar à distância.

Heatwave

A Heatwave é uma arma divertida de usar, com projéteis exclusivos que podem ricochetear nas paredes e atingir os inimigos. Os jogadores podem alternar a arma para disparar horizontalmente ou verticalmente dependendo da situação, e esta arma semelhante a uma espingarda pode destruir armadura rapidamente. Esta arma pode levar um pouco de prática para dominar, mas não tenha medo de pegá-la na próxima partida.

Needler

O Needler é outra arma icônica que os fãs de Halo encontrarão em Halo Infinite. As agulhas teleguiadas rastreiam os inimigos de perto e os matam instantaneamente se um número suficiente de agulhas os atingirem. Isso torna o Needler incrível de perto, mas sua utilidade diminui quase completamente à distância. Mantenha o Needler no bolso de trás para lutas corpo-a-corpo, mas use uma arma diferente em distâncias mais longas.

Shock Rifle

O Shock Rifle pode matar inimigos com um único tiro na cabeça, como o S7 Sniper Rifle, mas não possui o mesmo dano causado por tiros no corpo. Os jogadores que conseguem acertar tiros na cabeça consistentemente devem sempre pegar esta arma. Apenas certifique-se de apontar para a cabeça, já que leva alguns tiros no corpo com o Shock Rifle para causar danos consideráveis.

Nível C

Skewer

O Skewer pode matar inimigos com um único tiro, mas isso significa que você realmente precisa acertar o tiro. Esta enorme arma tem apenas um disparo por cartucho e um tempo de recarga significativo, o que significa que você estará sem sorte se errar. Esta arma é excelente em modos de jogo como Big Team, pois pode destruir veículos, mas não espere que se sobressaia contra inimigos a pé.

Comando VK78

O Comando VK78 causa danos significativos por rodada, mas seu recuo torna-o difícil de controlar após alguns tiros. Isso o torna uma escolha terrível em distâncias curtas, e há melhores opções para lutas de longo alcance. Considere o Comando como uma opção decente para uma arma secundária, mas evite depender dele para vencer lutas.

Hydra

O Hydra é um lançador de foguetes com foguetes que podem travar em alvos, mas ainda é de alguma forma uma das armas mais desanimadoras do Infinite. Sua baixa quantidade de dano exige que os jogadores atinjam os inimigos várias vezes e sua velocidade de recarga lenta o deixa vulnerável. Se você joga modos casuais com muitos veículos, fique à vontade para pegar esta arma, mas evite-a se estiver em uma partida estritamente PVP.

Sentinel Beam

O Sentinel Beam é uma arma decente que pode derrubar escudos se você puder rastrear continuamente os inimigos. Mas isso pode ser difícil de fazer em um tiroteio intenso, especialmente contra vários oponentes. Considere esta uma arma reserva que pode ajudar um companheiro de equipe a ganhar vantagem em uma luta ou como uma última opção.

Stalker Rifle

O Stalker Rifle é a arma de longo alcance mais fraca e não pode competir com o S7 Sniper Rifle ou Shock Rifle. Ele tem uma taxa de disparo mais rápida e pode ajudar a derrubar escudos à distância, mas você provavelmente não matará um inimigo com ele sozinho.

Disruptor

O Disruptor é uma das piores pistolas de Halo Infinite e deve ser tratada como um backup. Ele pode destruir escudos com alguns tiros, mas o cartucho pequeno significa que você provavelmente precisará de outra arma para terminar o trabalho. Esta arma só deve ser usada se você precisar recarregar ou estiver sem munição.

Ravager

O Ravager é uma arma estranha que parece legal, mas não é prática. Esta arma dispara projéteis de plasma e tem uma opção de disparo secundário que oferece dano em área. Isso pode ser bom para segurar certas áreas, mas a maioria dos jogadores pode facilmente evitar o dano. Esta arma estava muito perto de ser colocada no nível D, mas mesmo o Ravager não é tão ruim quanto aquelas armas inúteis.

Nível D

Plasma Pistol

A Plasma Pistol em Halo Infinite está muito longe das versões anteriores. Você ainda pode carregá-la para atingir os inimigos com uma explosão poderosa, mas boa sorte para atingir o seu alvo. A opção de disparo padrão da arma também é sem brilho e não fará nenhum favor a você em tiroteios. Pegue a Plasma Pistol apenas se precisar de uma arma secundária e evite-a a todo custo se qualquer outra opção estiver disponível.

Pulse Carbine

A Pulse Carbine tem o título de a pior arma de Halo Infinite. Este rifle de disparo de três tiros dispara alguns dos tiros mais lentos em qualquer videogame, tornando mais difícil acertar seus alvos. Ela causa danos decentes se seus tiros acertarem, mas não espere consistência desta arma. Esta é uma das poucas vezes em que recomendamos ficar sem uma arma em vez de pegá-la.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 18 de dezembro.