Kefla disponível agora em Dragon Ball FighterZ com o FighterZ Pass 3

As atualizações de conteúdo da terceira temporada estão sendo lançadas para Dragon Ball FighterZ, que inclui o novo sistema de assistência, mudanças gerais de personagem e agora, o primeiro personagem de DLC do FighterZ Pass 3.

A fusão Saiyajin do Universo 6 está disponível para download agora para todos os jogadores que comprarem o novo passe DLC e será disponibilizada para download individual em 28 de fevereiro, a data original que ela deveria ser lançada.

Para aqueles jogadores que querem colocar as mãos na personagem mais recente da lista de DBFZ, você pode começar na frente comprando todo o passe FighterZ Pass 3 por US$ 19,99. Isso permitirá que você baixe a Kefla automaticamente e adicione-o à sua lista.

Se você não ver o ícone dela desbloqueada na tela de seleção de personagem, não entre em pânico. Este é um erro que às vezes acontece com os lutadores de DLC para o jogo e é fácil de corrigir.

Depois de comprar o FighterZ Pass 3, você poderá encontrar a página da DLC da Kefla e fazer o download manual dos dados dela. Isso deve resolver o problema, caso ela não esteja disponível para seleção quando você reiniciar o jogo após o download.

A partir de agora, Kefla e Ultra Instinct Goku são os únicos personagens que foram revelados com o FighterZ Pass 3, mas ainda há mais três vagas disponíveis. A interface do usuário de Goku será lançada em algum momento da primavera, e você provavelmente o levará um pouco mais cedo se decidir comprar o passe completo do DLC.

Outras atualizações continuarão sendo adicionadas à medida que a nova temporada de conteúdo de DBFZ for lançada. Mas, por enquanto, você pode aprender todas as novas assistências e tentar dominar as habilidades de Kefla ao desafiar outros jogadores ao redor do mundo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 26 de fevereiro.