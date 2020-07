Hyper Scape adiciona modo solo no battle royale em atualização do beta aberto

A entrada do Hyper Scape na versão beta aberta traz um modo solo para o jogo battle royale, a Ubisoft revelou hoje em suas notas de atualização.

Anteriormente no teste de tecnologia do jogo, apenas o battle royale de três contra três era jogável. Agora, jogadores solo podem entrar em partidas no “Corrida pela Coroa Individual”, na tentativa de lobo solitário no caminho da vitória.

Open Beta is here! PC players around the world can drop into the Hyper Scape now and get access to a new gun, hack, Battle Pass, and Twitch extension features. — Hyper Scape (@HyperScapeGame) July 12, 2020

“Muitos de vocês gostaram de jogar Solo Neo Arcadia durante o evento limitado do Dark Haze do Teste Técnico”, disse a Ubisoft. “Aqui está agora o Corrida pela Coroa Individual, a versão solo de 100 jogadores do nosso Corrida pela Coroa em Esquadrão! A Corrida pela Coroa Individual agora se junta ao Corrida pela Coroa em Esquadrão como um dos modos de jogo padrão do Hyper Scape.”

A Ubisoft disse que as regras do modo permanecem inalteradas, o que significa que, se um jogador pegar a coroa, ele será marcado no mapa para que todos possam ver e terá que se defender de uma série de atacantes.

A atualização do beta aberto do Hyper Scape também inclui novas armas, hacks, eventos de jogos e muito mais. O beta aberto é gratuito para download para todos no U-Play no PC e está chegando ao console ainda este segundo semestre.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 13 de julho.