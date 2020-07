Hoje é o último dia oficial de operações da Mixer

Hoje é o último dia de operações da Mixer, site e plataforma de streaming de jogos da Microsoft. A partir de amanhã, ela não será mais usada.

No mês passado, em 22 de junho, a Microsoft anunciou que a Mixer estaria encerrando suas atividades e se juntando ao Facebook Gaming. Alguns streamers passaram para o Facebook, enquanto outros optaram por ir para a Twitch.

Captura de tela via Mixer

Aliás, a página inicial do site tem um banner anunciando a fusão ao Facebook. Mas muitos dos canais recomendados em volta são novas URLs na Twitch.

“Ficou evidente que o tempo necessário para crescer uma comunidade à altura dentro do mundo do streaming não era condizente com a visão e as experiências que a Microsoft e a Xbox querem entregar agora, então decidimos encerrar as operações da Mixer e ajudar a comunidade na transição a uma nova plataforma”, disse a Mixer em um comunicado no mês passado.

A Mixer chamou atenção em 2019, quando assinou com grandes streamers da Twitch, como Ninja, Shroud, King Gothalion e mais. Não foi suficiente, porém, para chamar atenção suficiente para o serviço. O encerramento deixou muitos, não só streamers, sem emprego na pandemia.

Ninja e Shroud ainda não anunciaram oficialmente seus planos, nem disseram para que plataforma irão. Outros parceiros da Mixer, como Gothalion, passaram a transmitir no Facebook.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 22 de julho.