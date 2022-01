God of War atinge 65 mil jogadores simultâneos na Steam um dia após a estreia

A versão para PC de God of War, lançada recentemente, atingiu o pico de 65.172 jogadores na Steam ontem, de acordo com o SteamDB. O título foi lançado no PC na sexta-feira, 14 de janeiro, e atingindo mais de 60.000 jogadores apenas um dia após a estreia é nada menos que impressionante para um jogo de um jogador.

God of War no PC não está apenas conseguindo que muitas pessoas o joguem. A produção do estúdio da Santa Monica também está recebendo críticas em sua maioria positivas. Tem uma pontuação de 93 no Metacritic, de 51 avaliações.

As aventuras de Kratos continuam uma tendência de transição admirável dos jogos dos consoles PlayStation para o PC. Dois ex-exclusivos de PS já foram lançados para os PCs, Horizon: Zero Dawn e Days Gone. Ambos foram aclamados pela crítica: o primeiro tem uma pontuação de 84 no Metacritic, enquanto o último marcou 76 pontos na mesma plataforma.

A Valve teve muitos motivos para comemorar ultimamente quando se trata da Steam. No início de 2022, a popular plataforma contava com um recorde de 27,9 milhões de usuários simultâneos.

A partir de agora, não está claro se a sequência de God of War, God of War Ragnarok, também será lançada no PC. O diretor criativo da Santa Monica, Cory Barlog, disse ao GameInformer que “não tinha ideia” de portar a sequência para o PC e que “em última análise, é uma decisão da Sony”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Mitra no Dot Esports no dia 15 de janeiro.