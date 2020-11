GDQ revela programação da Awesome Games Done Quick 2021

A Games Done Quick anunciou a programação da Awesome Games Done Quick 2021, seu próximo evento de speedruns, que acontece de 3 a 10 de janeiro de 2021. 100% dos lucros do evento serão destinados a uma instituição de combate e prevenção ao câncer.

Os fãs de speedruns terão jogos de todos os gêneros para ver. Muitos títulos icônicos, como The Elder Scrolls V: Skyrim e Half: Life, estão na lista, além de jogos de nicho como Michael Jordan: Chaos in The Windy City. A AGDQ 2021 acontecerá em vários horários ao longo da semana, para que os fãs de todo o mundo tenham a chance de aproveitar a festa.

Recentemente, foi confirmado que a próxima edição da AGDQ seria realizada em um formato online, para garantir a segurança dos participantes e da organização em meio à pandemia de COVID-19. A Summer Games Done Quick 2020 também foi feita em formato online, e a organização seguirá as mesmas medidas de segurança para a AGDQ 2021.

A Games Done Quick já ajudou diversas instituições de caridade nos últimos 10 anos, como a Prevent Cancer Foundation e os Médicos Sem Fronteiras. Ao todo, a Games Done Quick já arrecadou mais de 28 milhões de dólares (cerca de 150 milhões de reais) para essas instituições, sendo 3.164.002 dólares apenas na Awesome Games Done Quick 2020.

A programação completa da AGDQ está no site oficial do evento, que será transmitido integralmente no canal oficial da Games Done Quick na Twitch. Você poderá doar diretamente durante o evento no site da Games Done Quick.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 10 de novembro.