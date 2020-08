Se estiver no PS4, posso jogar com meu amigo que está na Steam?

No hilário e divertido sucesso Fall Guys, vários personagens parecidos com jujubas correm para tentar ser o último personagem vivo e conseguir a coroa da vitória.

O jogo foi um grande sucesso para PC, onde já vendeu mais de dois milhões de cópias em sua primeira semana. Sem dúvidas, também houve muitos downloads gratuitos no PlayStation 4, já que ele faz parte da assinatura do mês da PlayStation Plus.

Mas e se um jogador estiver no PC e seu amigo estiver no PS4 e os dois quiserem jogar juntos? É possível?

Saiba a situação de Fall Guys em relação à compatibilidade entre plataformas.

Fall Guys tem compatibilidade entre PS4 e PC?

Infelizmente, por enquanto a resposta é não. No período inicial de seu lançamento, Fall Guys não tem suporte entre jogadores de PS4 e PC, o que significa que, se estiver no PS4, você não pode jogar com o amigo que estiver na Steam e vice-versa.

Mas isso não significa que é algo que não vai acontecer no futuro. Aliás, uma publicação do suporte de Fall Guys no site oficial da Mediatonic sugere que deve acontecer em algum momento do futuro.

“No lançamento, não teremos essa opção”, disse a Mediatonic. “É algo que realmente queremos fazer no futuro, então avise no nosso Discord se for algo que você aguarda muito, para sabermos o que priorizar.”

Você pode entrar no Discord de Fall Guys clicando aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 10 de agosto.