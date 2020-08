Fall Guys sobe no ranking da Steam de jogadores ativos

O novo jogo de corrida de obstáculos da Mediatonic, Fall Guys, está crescendo cada vez mais na Twitch e na Steam como um dos jogos mais jogados, alcançando o número quatro em termos de jogadores atuais.

Até agora, o jogo atingiu o pico de 124.772 jogadores com mais de 100.000 pessoas atualmente jogando o jogo.

O número coloca Fall Guys logo acima de Grand Theft Auto V na lista dos 10 jogos mais populares da Steam. Fall Guys ainda está razoavelmente abaixo de CS:GO, Dota 2 e PUBG.

CS:GO é o jogo mais jogado na Steam atualmente, com cerca de 740.000 pessoas jogando o jogo e um pico de 843.194, de acordo com o site oficial da Steam.

A popularidade do Fall Guys vem logo após o lançamento do jogo no início desta semana. O alcance do jogo foi estimulado por um teste beta de dois dias no último fim de semana que foi transmitido na Twitch por muitos streamers bem conhecidos como xQc e Lirik.

O teste beta tornou Fall Guys um dos jogos mais assistidos na Twitch durante o fim de semana, apesar de estar disponível por apenas 48 horas e, no processo, incentivou os jogadores a experimentarem o jogo de corrida bobo, mas cruel.

Quando o jogo foi lançado oficialmente na terça-feira, a nova base de fãs do jogo era forte o suficiente para que o jogo atingisse mais de meio milhão de espectadores simultâneos na Twitch.

Ao mesmo tempo, Fall Guys observou em seu primeiro dia que o jogo tinha mais de 1,5 milhão de novos jogadores apenas nas primeiras 24 horas do lançamento oficial do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 08 de agosto.