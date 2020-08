Fall Guys será lançado para Nintendo Switch e Xbox?

Fall Guys: Ultimate Knockout foi um sucesso instantâneo. Gratuito para os assinantes da PlayStation Plus para PS4 e disponível para compra para PC via Steam, ele garantiu o primeiro lugar de audiência da Twitch.

Mas será que Fall Guys estará no Nintendo Switch e no Xbox One em breve? Estaria ele destinado a um lançamento mais perto do fim do ano, para PlayStation 5 e Xbox Series X, ou seria exclusivo para PS4 e PC?

A Mediatonic, desenvolvedora de Fall Guys, disse que por enquanto o jogo só ficará disponível para PS4 e Steam. Mas isso pode mudar no futuro.

“Adoraríamos levar o jogo a outras plataformas mais adiante”, disse a desenvolvedora no FAQ de Fall Guys. “Avisem-nos via Twitter e Discord em que plataformas vocês gostariam que o jogo fosse lançado. Queremos muito ver se existe demanda e quanta.”

Qualquer jogo, grande ou pequeno, e de qualquer desenvolvedora, leva um tempo para chegar a outras plataformas. Mesmo que a Mediatonic esteja trabalhando ativamente para levar Fall Guys a Nintendo Switch e Xbox, provavelmente é algo que levará meses, ou até anos, para acontecer.

Em um AMA no Reddit, os desenvolvedores responderam um pedido de que Fall Guys fosse lançado para PS5. “Ainda não temos nada a confirmar, mas, se fôssemos anunciar no futuro, faríamos isso nos nossos canais oficiais do Twitter e do Discord”, explicaram eles.

Fall Guys provavelmente ficará, no mínimo, disponível para jogar no PS5 devido à retrocompatibilidade do console. Não se sabe, porém, quando (ou se) o jogo será lançado para Nintendo Switch e Xbox.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 10 de agosto.