Fã de Rocket League cria um palavras cruzadas para comemorar o aniversário de 5 anos do jogo

Esse será bem diferente do das revistas.

O quinto aniversário de Rocket League está chegando, e a comunidade já está encontrando maneiras de comemorar criando seu próprio conteúdo de aniversário para que outros possam desfrutar.

Um usuário do Reddit criou um jogo de palavras cruzadas inteiro que combina os termos básicos do jogo, fatos sobre o jogo e seu desenvolvimento e uma seção separada com foco em esports e outros.

Imagem via Discussian

É raro ver a comunidade tão interativa fora de um tópico de discussão do torneio, mas a criação dos fãs levou um longo grupo de pessoas a discutir dicas e postar links em seus quadros em andamento.

O Discussian criou um quadro muito simples, inclusive designando quadrados dourados que informam aos jogadores que a resposta será inteiramente temática em torno de Rocket League e não apenas associada a ela. A parte no canto superior usa apenas números, o que dificulta um pouco mais o quebra-cabeça.

Você será capaz de responder à maioria das perguntas com apenas um conhecimento básico do jogo, mas haverá algumas no quebra-cabeça principal que podem acabar frustrando muita gente. Especialmente porque existem muitas respostas de duas letras.

Referências a Epic Games, aos vários modos de jogo e até a efeitos sonoros usados ​​em vários níveis estão todos presentes; portanto, se você sentir que conhece Rocket League, vá em frente e tente. Também existem respostas disponíveis na postagem original do Reddit para usuários que concluíram o quebra-cabeça e obtiveram reconhecimento da pessoa que postou originalmente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de junho.