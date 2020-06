Fã da Nintendo cria design incrível para interface do Switch

Sejamos sinceros. Por mais incrível que seja o Nintendo Switch, sua interface de usuário é bastante sem-graça.

Seja no Modo Claro ou no Modo Escuro, você ainda tem só uma cor. Além disso, a tela mostra os jogos e alguns logos simples, usados para acessar opções como a eShop e mais. A interface precisa de mudanças desde que foi o console foi lançado, mas a Nintendo parece não se importar de manter como está.

Com a hesitação da Nintendo em fazer qualquer coisa, era só questão de tempo até que os fãs fizessem um novo design da interface do console. Um deles em particular, do usuário do Reddit JustAnyGamer, mostra todo o potencial que a interface tem.

No novo design, o fã manteve o formato simples que os donos de Switch já conhecem bem. Mas ele expandiu o conceito a partir daí, incluindo uma imagem simples no fundo sob o título do jogo, criando uma mudança simples e incrível.

A lista de usuários, o botão da eShop e mais foram movidos para uma barra no lado esquerdo, criando um visual mais profissional que o que os fãs estão acostumados.

É um design impressionante e a Nintendo deveria prestar atenção nele caso resolva mudar sua interface algum dia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 30 de maio.