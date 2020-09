Explicação do erro de “call limit reached” de Rocket League

Rocket League finalmente ficou grátis para jogar em 23 de setembro junto com um evento de arrebentar com tema de Fortnite, o Llama-Rama. Sempre que um título já popular se torna gratuito, milhões de novos jogadores têm a chance de experimentar o jogo, se ainda não o fizeram.

Considerando que o evento Llama-Rama está repleto de recompensas no jogo para a Rocket League e Fortnite, é seguro dizer que o número de jogadores que retornam também está fora da curva. Embora a Psyonix seja uma desenvolvedora experiente e saiba como lidar com seus servidores, um aumento no número de jogadores, como o que Rocket League está experimentando agora, pode pegar qualquer desenvolvedor de AAA desprevenido. O jogo atingiu mais de um milhão de jogadores simultâneos logo após ficar gratuito e só podemos imaginar o quão alto esse número seria se os servidores pudessem receber todos os jogadores que receberam o erro “call limit reached”.

Embora o erro não dê nenhuma explicação que possa levar os jogadores a uma possível correção, está claro que é um problema relacionado ao servidor devido à enorme quantidade de jogadores que Rocket League está atraindo.

Como você pode corrigir o erro “call limit reached” em Rocket League?

Como o erro “call limit reached” está vinculado à capacidade dos servidores, suas mãos estão naturalmente atadas. Você pode tentar repetir o processo até conseguir entrar, pois o problema não parece ser permanente.

Voltar a entrar no jogo é outra forma de tentar entrar nos servidores ocupados. Rocket League costumava permitir que os jogadores trocassem de servidor, o que poderia ser a solução definitiva para esse problema de servidor, mas o desenvolvedor removeu esse recurso do jogo e os servidores são atribuídos com base na sua localização.

Recomendamos ficar de olho na conta do Twitter do Rocket League para se manter atualizado com os desenvolvimentos mais recentes em relação ao status do servidor do jogo. Se não parece haver um problema de servidor em todo o sistema sendo relatado pelos jogadores, mas você ainda está recebendo esse erro, tente realizar uma reinicialização do roteador.

A redefinição do roteador permitirá que você restabeleça a conexão com o provedor de serviços de Internet (ISP), que pode causar problemas de conexão semelhantes. Criar um jogo local ou entrar em um não exige que você se conecte aos servidores do Rocket League, então você ainda pode criar um jogo para jogar com seus amigos até que os servidores voltem ao normal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 24 de setembro.