Explicação do código de erro 918 do Star Wars Squadrons

O aguardado jogo Star Wars Squadrons foi lançado ontem, convidando os fãs a uma jornada épica no espaço.

O modo multijogador do jogo tem sido o centro das atenções, uma vez que permite que os jogadores se enfrentem como pilotos. Star Wars Squadrons faz um excelente trabalho em capturar a magia do universo Star Wars, mas também mostra um grande potencial quando se trata de e-sports.

O lançamento do jogo não foi tão bem quanto planejado, entretanto, devido a erros do tutorial. Alguns jogadores também não conseguiram jogar devido a problemas como “código de erro 918”.

O erro parece afetar apenas os usuários de PC que fazem login via Steam e EA Play. Não houve nenhum relato do problema por jogadores de console.

O erro geralmente surge quando os jogadores estão tentando se conectar ao modo de jogo multijogador e aparece após uma notificação que diz: “Esta conta da EA não tem acesso a quaisquer recursos online. Se você acredita que recebeu isso por engano, entre em contato com o suporte ao cliente.” Embora esse erro faça parecer que você foi banido, não é nada sério.

Como corrigir o código de erro 918 em Star Wars Squadrons

Infelizmente, não existe uma correção clara que você possa tentar para esse problema, pois parece ser um problema do lado do servidor que é acionado por fusos horários. Uma minoria da base de jogadores foi capaz de entrar no modo multijogador depois de alterar as configurações de fuso horário de seu PC e se conectar novamente, mas pode ser apenas a uma correção temporária do erro.

Vários relatórios de membros da comunidade surgiram logo após o erro começar a afetar os jogadores e os membros da equipe da EA reconheceram o problema. Isso significa que uma correção deve estar em andamento. Você pode acelerar o processo compartilhando as seguintes informações com a EA por meio de tíquetes de suporte ou tópicos oficiais em seus fóruns de suporte:

Seu nome de usuário Steam

A primeira vez que você tentou entrar no jogo (incluindo seu fuso horário)

No momento da escrita, o problema parecia persistente em determinados fusos horários. O Reino Unido e a Austrália são os dois epicentros desse erro, mas uma pequena base de jogadores dos Estados Unidos também foi afetada.

O erro só aparece quando os jogadores tentam entrar no modo multijogador, no entanto. O conteúdo de um jogador funciona conforme o planejado. Recomendamos ficar de olho na página oficial do Twitter do Star Wars Squadrons e nos fóruns oficiais para se manter atualizado com todos os desenvolvimentos relacionados a esse assunto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de outubro.