Expansões de Guild Wars 2 disponíveis com desconto para membros Prime Gaming

Se você está esperando para entrar em Guild Wars 2, não há melhor momento do que agora, como parte de sua colaboração com o Prime Gaming, agora você pode obter duas expansões pela metade do preço.

O terceiro lançamento de Guild Wars 2 foi ontem e permitirá que os membros do Prime Gaming adquiram as expansões Path of Fire e Heart of Thorns de Guild Wars 2 com 50 por cento de desconto.

🔥 It's time to heat things up in @GuildWars2! 🔥 Head to the #PrimeGaming link below to claim your code for 50% off Guild Wars 2: Path of Fire & Heart of Thorns Standard Edition.



👑 https://t.co/NYo61mroA5 pic.twitter.com/8GbkSD76KH — PrimeGaming (@primegaming) September 7, 2021

Este é o momento perfeito para adquiri-los em preparação para a próxima expansão End of Dragons, que será lançada no início do próximo ano.

Os jogadores de Guild Wars 2 também podem reivindicar o último drop do Prime Gaming, que fornece o Traje de Tecido Ascensão de Aurene. No final deste mês, mais conteúdo do jogo será distribuído por meio da promoção. O primeiro drop, que era um booster com um mini pet, não está mais disponível.

Você pode experimentar Guild Wars 2 gratuitamente hoje, mas se quiser experimentar o mundo expansivo que o jogo tem a oferecer, você precisará de acesso às expansões. Esta é uma das melhores oportunidades que os jogadores terão de buscá-los por um preço com desconto, então se você está procurando se aventurar em Guild Wars, não perca esta oferta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 07 de setembro.