Estes são os jogos mais vendidos da Steam em 2021

A Valve revelou os jogos mais vendidos deste ano e os principais novos lançamentos nas listas anuais de “Os melhores de 2021” da Steam.

Variando de jogos com mais de 10 anos a novos lançamentos que rapidamente alcançaram o topo das paradas, as listas dos “melhores” deste ano incluem os jogos mais vendidos, bem como os mais jogados, os principais novos lançamentos e algumas categorias específicas, como o melhor em VR e os melhores jogos de controle. Mas é a lista dos “mais vendidos” que geralmente permite que os jogadores e especialistas do setor saibam quais títulos tiveram mais sucesso.

Divididos nas camadas Platina, Ouro, Prata e Bronze, os jogos em cada categoria não estão listados em nenhuma ordem específica. Em vez disso, cada camada contém uma coleção dos mais vendidos para essa categoria, com o principal sendo a camada Platina.

O nível Platina de mais vendidos deste ano é marcado por novos lançamentos como New World, Valheim e Battlefield 2042. Esses novos títulos, no entanto, são acompanhados por MOBAs desafiadores, títulos FPS e battle royales que parecem nunca sair deste nível, como Dota 2, CS:GO e PUBG.

Aqui está a lista completa dos jogos mais vendidos do nível Platina na Steam:

Dead By Daylight

New World

GTA V

Destiny 2

Rainbow Six Siege

Valheim

NARAKA: BLADEPOINT

CS:GO

Dota 2

Apex Legends

Battlefield 2042

PUBG

Dota 2, CS:GO e GTA V fizeram parte da lista de mais vendidos do nível Platina nos últimos seis anos, de acordo com um post no blog da Valve. Eles são seguidos de perto por PUBG e Rainbow Six Siege, que fizeram cinco aparições no nível Platina da lista anual.

O fato de novos lançamentos como New World e Valheim terem chegado ao nível Platina com jogos que já existem há quase uma década é uma prova de seu sucesso inicial. Outros novos lançamentos na categoria de “principais novos lançamentos” deste ano incluem o tão antecipado revival de estratégia, Age of Empires 4, além de Back 4 Blood e Forza Horizon 5.

Aqui está uma lista completa do nível Platina para os principais novos lançamentos da Steam de 2021:

Age of Empires 4

Back 4 Blood

Forza Horizon 5

Outriders

Valheim

Halo Infinite

Resident Evil Village

Battlefield 2042

New World

Mass Effect: Legendary Edition

Naraka: Bladepoint

Farming Simulator 22

Entre as outras listas divulgadas pela Valve, a dos “jogos mais jogados” é indiscutivelmente a mais importante, pois dá aos jogadores uma visão dos jogos com o maior número de jogadores simultâneos. A camada superior desta lista marca os jogos que alcançaram mais de 200.000 jogadores simultâneos. Muitos dos jogos da lista Platina dos jogos mais jogados deste ano coincidem com os mais vendidos, como CS:GO, Dota 2, New World ou Valheim. Eles se juntam a jogos como Rust, Cyberpunk 2077 e Halo Infinite.

Enquanto Rust foi atualizado para o nível superior da lista, passando de 100.000 jogadores simultâneos em 2020 para mais de 200.000 em 2021, outros, como Among Us e Destiny 2, caíram para níveis inferiores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 28 de dezembro.