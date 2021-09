Erros nos servidores de Diablo 2: Resurrected impedem que jogadores criem grupos

Diablo 2: Resurrected será um prato cheio para os jogadores mais nostálgicos — se os servidores permitirem, no caso.

Jogadores relataram vários problemas de conectividade em D2R, lançado hoje. Após um lançamento inicialmente tranquilo, os jogadores começaram a ser retirados de grupos e seus personagens foram excluídos. Embora os personagens tenham voltado, ainda não é possível entrar em grupos.

Captura de tela via Blizzard Entertainment

Ao tentar criar um grupo, aparece um erro com a mensagem “ocorreu um erro de comunicação com os servidores do jogo”. Embora a mensagem peça que os jogadores verifiquem suas conexões com a internet, o problema parece ser do lado da Blizzard. Uma mensagem no cliente da Battle.net diz que a Blizzard está “investigando problemas que impedem alguns jogadores de ver personagens existentes ou de criar novos personagens”.

O produtor executivo Rod Fergusson disse, no Twitter, que a Blizzard está “investigando o problema online”.

While we're digging into the online issue, could I perhaps interest you in some offline play? #Diablo2Resurrected — Rod Fergusson (@RodFergusson) September 23, 2021

É provável que os servidores tenham sido afetados pelo alto tráfego que vem com o lançamento do jogo. Embora não haja uma previsão para a correção dos erros, a Blizzard deve dar mais notícias em breve.

D2R é uma verdadeira remasterização do RPG de ação original, lançado em 2000. Os fãs mais dedicados vão encontrar as mesmas mecânicas, mas os gráficos atualizados podem conquistar novos jogadores. O jogo lançou com as cinco classes originais — Maga, Amazona, Bárbaro, Necromante e Paladino — além de duas classes que vieram da expansão Lord of Destruction: a Assassina e a Druida.

Atualização, 23 de setembro, 14:30 BRT: A conta de Suporte da Blizzard no Twitter divulgou novidades, explicando que o jogo entraria em “manutenção não programada” às 14h BRT por 30 minutos. Isso deve resolver os problemas de criação de partida e de personagens.

To address game creation and character issues, #D2R will undergo unscheduled maintenance at 10am PT. We expect this maintenance to last 30 minutes. Players who are online and playing should logout before the shutdown if possible. — Blizzard CS – The Americas (@BlizzardCS) September 23, 2021

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 23 de setembro.