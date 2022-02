Elden Ring estará no Game Pass?

Depois de ser revelado na E3 2019, Elden Ring logo se tornou o jogo mais aguardado por muitos fãs de Soulsborne. Três anos depois, Elden Ring será lançado para consoles como PlayStation e Xbox e também para PC. Mas o enorme sucesso do Xbox Game Pass fez com que muitos fãs se perguntassem se Elden Ring estaria no Game Pass em seu lançamento.

A resposta simples é que não, Elden Ring não estará no Game Pass no lançamento. A Bandai Namco e a FromSoftware não anunciaram planos para levar o jogo ao Game Pass. Embora sempre haja oportunidades para Elden Ring entrar para o serviço de assinatura da Microsoft, os assinantes atuais do Xbox Game Pass e do Xbox Game Pass para PC ainda vão precisar investir em suas próprias cópias do jogo se quiserem jogar no lançamento.

Pode ser que haja algum anúncio em breve, mas os novos lançamentos do Game Pass costumam ser anunciados com, no mínimo, uma semana de antecedência. Foi o caso de Rainbow Six Extraction e de Back 4 Blood, sendo este anunciado para o Game Pass em junho de 2021 e lançado apenas em outubro de 2021.

Embora não esteja disponível no Game Pass no primeiro dia, Elden Ring estará disponível para os jogadores que o adquirirem à meia-noite local de 25 de fevereiro em seus respectivos fusos horários. No PC, o jogo fica disponível no Brasil às 20h BRT de 24 de fevereiro.

Imagem via Bandai Namco (Twitter)

Jogadores de PC, PlayStation e Xbox já podem fazer o pré-download de Elden Ring em suas respectivas plataformas. Para PC e PlayStation, essa opção é liberada 48h antes do lançamento do jogo. Para o Xbox, já estava disponível há alguns dias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Colton Deck no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.