EA Play Live chegando em julho

EA Play Live, o show anual da Electronic Arts que mostra em que a empresa está trabalhando, retornará em 22 de julho, anunciou a empresa hoje.



A EA ainda não anunciou nenhum plano formal, mas o evento provavelmente será realizado online, semelhante a outros showcases como gamescom e E3 2021. Embora não saibamos o que a EA vai apresentar, é possível que os desenvolvedores tragam atualizações do Skate 4, que foi anunciado em 2020, e talvez uma revelação da jogabilidade do Battlefield 6, que foi divulgada no ano passado e pode ter uma conferência própria em junho.

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

O EA Play Live é geralmente uma grande vitrine para os fãs de jogos esportivos. É provável que o desenvolvedor de FIFA e Madden use sua vitrine para oferecer notícias sobre esses dois títulos. A EA também concluiu recentemente as aquisições de dois grandes estúdios de jogos: Codemasters, que se concentra em títulos de corrida como a série Fórmula 1, e Metalhead, desenvolvedora da popular franquia Super Mega Baseball. Portanto, a empresa pode mostrar o que está por vir desses dois estúdios também.



A edição do ano passado do EA Play Live trouxe mais notavelmente o anúncio do Skate 4 e do popular jogo cooperativo It Takes Two, teasers para o jogo de RPG Dragon Age 4 e Battlefield 6, e uma revelação de jogabilidade para o Star Wars Squadrons. Fãs interessados ​​em se tornar um playtester podem se inscrever na página oficial da EA para o evento EA Play Live.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 11 de maio.