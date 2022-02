Começando uma sequência de lançamentos do movimentado mês de fevereiro, está chegando Dying Light 2 Stay Human. Nesta aventura de sobrevivência em mundo aberto, você precisa usar sua agilidade e letalidade para sobreviver em The City, uma das últimas colônias humanas, ameaçada por um vírus zumbi.

O jogo é uma sequência do Dying Light original, lançado em 2015, o primeiro da desenvolvedora Techland após o fim da série Dead Island, que era seu maior sucesso. A sequência foi anunciada na E3 de 2018 e seu lançamento já foi adiado em um ano da data original.

Dying Light 2 será lançado em 4 de fevereiro. Mas ele vai fazer parte do crescente catálogo do Xbox Game Pass?

Dying Light 2 vai estar no Game Pass?

Não, Dying Light 2 Stay Human não vai estar no Game Pass, ao menos não diretamente em seu lançamento, em 4 de fevereiro. Além disso, o jogo original também não está disponível no Game Pass. Se você jogar no Xbox, pode comprar o jogo tanto para Xbox One quanto para o Xbox Series X/S. Jogadores de PS4, PS5, PC e Nintendo Switch também podem jogar, sendo que os de PC podem comprar pela Steam ou pela Epic Games Store.

Para comprar, você tem a opção de escolher entre a edição Standard, a edição Deluxe e a edição Ultimate. A edição Deluxe inclui acesso à primeira história DLC e alguns itens colecionáveis no jogo, enquanto a edição Ultimate inclui acesso às primeiras duas histórias DLC. As duas histórias DLC serão lançadas após meses do lançamento do jogo em si.

Com a Xbox adquirindo mais e mais estúdios e jogos para sua biblioteca do Game Pass, não se pode dizer que é impossível que Dying Light chegue lá algum dia. No entanto, ao menos por enquanto, não será possível jogar sem comprar os jogos, mesmo que você tenha Game Pass.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 02 de fevereiro.