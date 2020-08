Dr. Disrespect tenta aprender Fall Guys

O Dr. Disrespect tentou trazer sua violência, velocidade e ímpeto patenteados para o novo jogo de corrida de obstáculos da Mediatonic, Fall Guys ontem, em stream, e saiu exatamente como você poderia esperar.

Conhecido por sua experiência em jogos de tiro, Doc rejeitou a ideia de que poderia jogar Fall Guys durante o primeiro dia de transmissão na semana passada. Mas aparentemente ele mudou um pouco de opinião.

Embora o Dr Disrespect esteja transmitindo no YouTube agora após um banimento indefinido da Twitch, as impressionantes estatísticas de audiência do jogo em sua primeira semana após o lançamento na semana passada provavelmente o inspiraram a experimentar o jogo.

As estatísticas de visualização simultânea do Dr. Disrespect não estão disponíveis ainda, mas sua stream de quatro horas e meia ontem acumulou mais de dois milhões de visualizações. Enquanto isso, um vídeo de 11 minutos postado hoje em seu canal editado para entretenimento de pequeno porte já tem mais de 350.000 visualizações.

Ele demorou um pouco para entender o jogo. No início houve inúmeras ocasiões em que seu status de novato se mostrou. Mas, à medida que seu tempo de jogo avançava, ele foi capaz de obter uma vitória.

O Dr. Disrespect não deu nenhuma palavra sobre se planeja continuar jogando Fall Guys, mas se ontem puder ser uma indicação, ele poderia dedicar mais tempo ao título. As probabilidades são, no entanto, de que não acabe sendo um dos seus jogos principais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 13 de agosto.