Dicas para resolver o Wordle

O Wordle do dia pode ficar difícil de descobrir, especialmente se não é uma palavra muito usada.

Mas há algumas formas de facilitar o seu lado na hora de resolver a palavra do dia. E, se você usar boas estratégias, pode ficar muito melhor no Wordle.

Uma estratégia que muitos jogadores já usam é sempre começar o jogo com uma palavra com muitas vogais. A maioria das palavras de cinco letras vai ter mais de uma vogal, então, se usar uma palavra como “audio” para começar, provavelmente haverá ao menos uma letra da palavra. E, mesmo que você não acerte nenhuma letra com essa palavra, é quase certo que a outra vogal não usada (no caso de “audio”, seria o “e”) estará presente na palavra.

Confira algumas palavras do inglês que têm quatro vogais.

OUIJA

ADIEU

AUDIO

LOUIE

AULOI

AUREI

URAEI

OURIE

MIAOU

A não ser que o primeiro palpite já dê uma ideia de qual é a palavra, você deve usar uma palavra completamente diferente no segundo palpite. Obviamente, é bom evitar usar letras que já foram descartadas e testar algumas diferentes, porque um dos princípios básicos do Wordle é eliminar letras. No seu segundo palpite, um bom plano para descobrir mais sobre a palavra do dia é usar letras comuns, como S, C, B, T, P, A e F, que aparecem com frequência no Wordle.

Caso ainda reste dúvidas após as duas primeiras dicas, também é bom evitar usar a mesma letra duas vezes na palavra (a não ser que você sinta que será essa a palavra, obviamente). Usar “TRUTH” como palpite, por exemplo, não é tão eficiente, pois você só terá usado quatro letras diferentes.

Além disso, quando estiver perdido ou precisar de ajuda para descobrir uma letra ou outra, inserir uma palavra que você acha que está errada, ou que nem é uma palavra de verdade, é uma estratégia válida. Não existe punição por usar uma palavra que você não conhece — se ela não existir, o palpite não será computado e você precisará escolher uma que exista. E não é porque uma palavra é incomum ou desconhecida para você que o Wordle vai deixar de fora.

Por fim, tenha calma ao resolver o Wordle. O único limite de tempo que você tem é o das 24 horas até a palavra mudar, então você pode usar isso a seu favor. Se você precisa de dois minutos para resolver o Wordle, ótimo. Se levar 20 minutos, ótimo também. Se levar 2 ou 12 horas, também dá tempo. Aproveite o jogo com calma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.