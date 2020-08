Dicas e truques para vencer em Fall Guys

Fall Guys chegou às prateleiras virtuais da Steam e do PlayStation 4 no dia 4 de agosto. O jogo rapidamente despertou o interesse dos entusiastas de jogos, tornando-se uma das principais categorias na Twitch nos últimos dias.

Embora Fall Guys pareça simples, todos os mapas apresentam mecânicas específicas que os jogadores precisam dominar. Existem mais de 22 mapas ou níveis em Fall Guys. Aprender a mecânica central do jogo pode lhe dar uma vantagem mais do que se concentrar em cada mapa.

O nível de competição é sempre alto em Fall Guys, então não desanime enquanto aprende o jogo. Você precisará passar por vários processos de tentativa e erro para descobrir o que funciona. Concentrar-se em melhorar a si mesmo deve ser seu objetivo principal antes de se tornar um adversário feroz pela Coroa da Vitória.

Aqui está tudo o que você precisa trabalhar para se tornar a estrela de cada sala em que entrar.

Trabalhe na mecânica central do jogo

Na maioria das vezes, você correrá a toda velocidade enquanto joga Fall Guys. Embora você seja capaz de passar pelas primeiras rodadas de eliminação apenas correndo, você terá que fazer melhor do que isso para ter uma chance de sobreviver.

Use o salto a seu favor

O salto funciona exatamente como você esperaria em qualquer jogo que tenha uma física ragdoll. Não pule sempre, pois você pode cair e perder velocidade. Você pode pular sobre certos objetos em mapas, o que pode lhe dar um bom impulso de mobilidade.

Algumas superfícies, principalmente aquelas que apresentam designs de confete rosa, permitem que você quique por elas. Você pode usar isso a seu favor para obter uma visão aérea nas rodadas mais lotadas. Embora ir com a multidão não seja a pior estratégia do jogo, fazer isso pode atrasá-lo e fazê-lo cair.

Saltar de um terreno alto para outro também ajuda a evitar obstáculos desafiadores em alguns mapas. Mas cair durante esse processo pode fazer com que você seja atropelado pela concorrência.

Aprenda a arte do mergulho

Imagem via Mediatonic

O mergulho é uma das mecânicas mais subestimadas em Fall Guys. A maioria dos jogadores evita mergulhar porque seu personagem acaba de barriga no chão e perde a velocidade. Mas mergulhar na hora certa, pode mudar o jogo.

O mergulho é especialmente útil durante os modos baseados em equipe e jogos de pega-pega. Isso pode ajudá-lo a fazer defesas épicas em Futebol Atrapalhado ou evitar uma tentativa última tentativa de pegarem sua cauda em Pega-Pega.

Só você pode identificar as oportunidades perfeitas para um mergulho, já que quase todas as rodadas de Fall Guys têm circunstâncias diferentes que não se parecem em nada com a última vez que você esteve lá.

Agarrar pode ganhar jogos

Embora você sempre encontre jogadores usando a mecânica de salto e mergulho em uma sala, é mais raro encontrar alguém que use agarrar como medida de contra ataque.

Agarrar pode salvá-lo de cair e impedir que os jogadores alcancem objetivos específicos. Você pode usar agarrar para criar caminhos alternativos para si mesmo agarrando bordas. Recomendamos usá-lo exclusivamente em mapas baseados em equipes, pois é muito mais útil do que atacar um oponente que está interagindo com um objetivo.

Você também pode aproveitar a vantagem de agarrar logo após iniciar um mapa, agarrando e largando outros jogadores rapidamente. Isso irá desacelerá-los visivelmente e atrapalhar seu salto se estiverem se preparando para pular um obstáculo.

Embora esta mecânica seja responsável pela atual lacuna de habilidade entre jogadores experientes e novatos, é apenas uma questão de tempo antes que mais pessoas aprendam como usá-la. Pratique manter distância de outros jogadores como uma defesa para agarrões, especialmente em mapas nos quais você pode ser empurrado para cair ou perder um objetivo.

Não tenha medo de copiar outros

Você não pode ser o melhor jogador em todos os mapas, mas precisará se recuperar do máximo de situações ruins em cada rodada, mesmo que seja sua primeira vez naquele parkour. Seguir a liderança de outros jogadores em um mapa com o qual você não está familiarizado é totalmente aceitável e também é aconselhável.

Também há uma chance de você cair em uma armadilha no processo, mas cada nove em dez vezes, você deve passar para a próxima rodada.

Se você notar que outros jogadores estão copiando você, você pode transformar isso em uma vantagem e conduzi-los a lugares ou situações difíceis de se recuperar.

Correr nem sempre é a melhor opção

Verdade seja dita, isso nos levou muito tempo para descobrir durante nosso tempo no Fall Guys. Uma vez que o jogo é quase construído para chegar à linha de chegada mais rápido do que os outros, quase todo mundo começa a correr para o final sem dar uma olhada nos obstáculos ao redor.

Em certos mapas, reservar um momento e verificar o que a multidão faz pode lhe dar uma ideia de estratégia. Às vezes, eles podem cair do mapa para reaparecer no ponto de salvamento e você pode avançar de repente sem passar pelo mesmo processo.

Dicas específicas para mapas

Se você conhece a mecânica central do jogo e tem uma compreensão decente de todos os desafios, pode parecer que você está arrasando. Como outros jogos, no entanto, cada jogador terá um mapa em que se destacará e outros que odeia jogar. Quando este for o caso, você não terá escolha a não ser melhorar seu jogo mapa a mapa. Você precisará aprender os meandros de cada mapa para ter a maior chance de vencer.

Aqui estão algumas das dicas de mapas mais importantes que reunimos até agora.

Loucura nas Alturas

Imagem via Mediatonic

Loucura nas Alturas é um excelente mapa para iniciantes. Ele apresenta quase todos os principais obstáculos do jogo e é fácil de superar.

Nunca corra na direção oposta dos discos giratórios, pois isso o atrasará. Tente ir pelo lado direito durante a separação, pois parece ser muito mais rápido do que ir pelo meio.

Esteja atento à lacuna entre os discos giratórios elevados e a seção final da rampa. A maioria dos jogadores esquece o salto e volta para o último ponto de salvamento.

Portas Malucas

Imagem via Mediatonic

Portas Malucas se assemelha aos misteriosos jogos de TV dos anos 90. Não há um item desconhecido atrás de cada porta, mas algumas delas simplesmente não abrem, transformando o mapa em uma experiência de roer as unhas.

Como não há uma maneira de saber quais portas se abrem, a estratégia mais segura a seguir neste mapa é se juntar a outros jogadores. Manter uma distância segura permitirá que você navegue até a porta que se abre sem demora e permite que outros jogadores façam o trabalho pesado por você.

Esta estratégia pode perder sua eficácia à medida que mais jogadores se familiarizem com o jogo e aprendem os meandros de cada mapa, então tire proveito disso o máximo possível.

Gangorra

Imagem via Mediatonic

Qualquer um que já tenha ido a um parquinho quando criança pode sentir que tem uma vantagem no mapa da Gangorra, mas é muito mais desafiador do que uma gangorra da vida real.

Um dos principais erros que os jogadores cometem é pular para gangorras que estão prestes a atingir um ângulo de 90 graus. Quando uma gangorra parece que está prestes a se tornar impossível de se sustentar, espere que ela volte ao normal. Pode parecer que você está perdendo tempo, mas ainda será mais rápido do que renascer em um ponto de salvamento.

Preste atenção aos espaços vazios entre cada gangorra e tente pular as áreas brancas no meio de cada gangorra.

Embora você precise ativamente tornar mais difícil para outros jogadores desafiarem sua liderança, pode ser necessário colaborar com outros para colocar as gangorras em um estado em que você possa passar sem cair.

Salve-se Quem Puder

Imagem via Mediatonic

Salve-se Quem Puder é outro mapa pelo qual você quase sempre pode percorrer se agarrando à multidão. Seguir o fluxo permitirá que você passe pelos portões giratórios com muito mais facilidade.

A parte mais difícil deste mapa é a seção da bola de demolição, onde você precisará ficar atento às sombras para identificar suas localizações. Apressar-se nesta seção pode funcionar uma ou duas vezes, mas também pode ser melhor parar e esperar por uma boa oportunidade.

Gira-Gira

Imagem via Mediatonic

Na maioria das vezes, o ângulo padrão da câmera é suficiente para ver tudo ao seu redor. No entanto, recomendamos inclinar um pouco durante o Gira-Gira, para que você possa ver as ventoinhas girando o tempo todo enquanto passa por elas.

Mover-se na direção oposta das barras giratórias também pode funcionar a seu favor. Tente cronometrar bem seus saltos ao longo do mapa para não acabar atingindo as pás e perder velocidade no processo.

Corrida da Esquiva

Imagem via Mediatonic

Corrida da Esquiva é uma batalha difícil demais de ser prevista. As regras da física não se aplicam a frutas de formato estranho e você só pode aumentar suas chances de ganhar usando os rivais como escudos, o que significa que você precisará ser o mais esperto da multidão.

Não se afaste da multidão, mas também mantenha uma distância segura que permitirá que você saia rapidamente quando precisar.

Na Ponta dos Pés

Imagem via Mediatonic

Este minijogo testa a mente e a paciência dos jogadores. Conforme os jogadores começam a se mover, várias peças se iluminam e, eventualmente, formam um caminho seguro. Você precisará memorizar esse caminho para chegar à linha de chegada.

Não há maneiras fáceis de contornar esse mapa além de confiar cegamente em outro competidor e ser à prova de raiva.

Pega-Pega em Equipe

Imagem via Mediatonic

As rodadas de Pega-Pega têm como objetivo ser inteligente com o tempo. Você não vai querer passar o jogo inteiro perseguindo alguém com uma cauda ou protegendo a sua.

O cenário ideal sempre apresentará você capturando a cauda no final da rodada e protegendo-a por um breve momento. Nunca persiga alguém em linha reta e tente adivinhar para onde ele pode virar para interceptá-lo.

Se você tiver a cauda, ​​pode usar um dos martelos giratórios e se esconder na base dele. Isso tornará extremamente difícil para qualquer pessoa pegá-lo e você terá mais tempo para reagir se alguém decidir ir até você.

Escalada Suja

Imagem via Mediatonic

Escalada Suja é outro mapa autoexplicativo, mas correr riscos nele pode ser extremamente recompensador. Se você souber se locomover no mapa, pode tentar a sorte pulando e agarrando-se a saliências. Isso permitirá que você crie atalhos, mas também pode eliminá-lo se não tomar o cuidado suficiente.

Rodadas de equipe

Saltos Circenses – Imagem via Meadiatonic Pega-Pega em Equipe – Imagem via Meadiatonic Futebol Atrapalhado – Imagem via Meadiatonic Rock’n’Roll – Imagem via Meadiatonic Ovos Mexidos – Imagem via Meadiatonic Maldição – Imagem via Meadiatonic Acumuladores – Imagem via Meadiatonic

Acumuladores, Futebol Atrapalhado, Ovos Mexidos, Rock ‘n’ Roll, PEga-Pega em Equipe e Amaldiçoado apresentam características semelhantes. Você precisará trabalhar em equipe e quase todos os jogos apresentarão atacantes e defensores.

Embora todos gostem de estar na linha de frente, nem todos os jogadores querem se tornar um defensor. O time sem defensores quase sempre perde em rodadas coletivas, então não hesite em se tornar um. Se ninguém estiver disposto a defender, avance e torne-se um defensor dedicado.

Rodadas de sobrevivência e lógica

Combinação Perfeita – Imagem via Mediatonic Bloco da Salvação – Imagem via Mediatonic

As rodadas de sobrevivência e lógica apresentam mapas que você dominará ao longo do tempo. Todos eles se concentram em testar sua agilidade e memória com o melhor de suas habilidades.

Um bom ponto de partida nesses mapas tende a ser seguir a multidão. Isso deve dar a você tempo suficiente para descobrir o que está acontecendo e desenvolver suas próprias estratégias.

Cuidado com os jogadores que tentam agarrá-lo e também se concentre em usar a mecânica de agarrar para eliminar outros jogadores. Não tente fazer isso se ainda não souber o que está fazendo, pois você também pode ser eliminado nesse meio tempo.

Menção honrosa: Mapas finais

Passo em Falso – Imagem via Mediatonic Rei da Montanha – Imagem via Mediatonic Batalha Real – Imagem via Mediatonic

Alcançar a coroa nos mapas finais não fará com que você ganhe o jogo. Testemunhamos isso várias vezes durante nossos testes e é absolutamente doloroso ver um jogador se sair tão bem, mas não conseguir conquistar a coroa.

Você precisará agarrar a coroa com a tecla de atalho de agarrar. Remapear sua tecla de agarrar para o mouse pode ser uma ótima maneira de evitar cliques errados se você não estiver acostumado com a mecânica.

Cada mapa apresenta elementos de sorte, mas saber como se virar sempre lhe dará uma chance melhor de vencer do que outros jogadores. O artigo original será atualizado conforme mais mapas forem lançados no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de agosto.