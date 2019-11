Diablo 4 revelado na BlizzCon 2019

Prepare-se para entrar nos confins do submundo e acabar com os demônios mais sinistros que espalham o mal pelo mundo: Diablo 4 está chegando.

A Blizzard revelou hoje o trailer do quarto título da franquia, na BlizzCon 2019.

Diablo IV – Anúncio Cinemático – Em Três Virão Diablo IV ocorre vários anos após os eventos de Diablo III, depois que milhões foram massacrados, tanto pelas ações do Paraíso Celestial quanto do Inferno Ardente. Nesse vácuo de poder, um nome lendário ressurgiu. Siga-nos: http://www.facebook.com/DiabloBrasil Visite nosso site: http://www.diablo.com/

Lilith, filha de Mefisto, faz sua primeira aparição na série depois de três vítimas desavisadas acabarem invocando a Rainha das Súcubos.

“Em três virão. Com três o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa.”

A série Diablo é um RPG de ação em que os jogadores matam hordas de demônios em troca de experiência e equipamentos.

Muitos acreditam que o visual de Diablo 4 será um retorno às raízes de Diablo 2, que foi muito elogiado pela história, construção de personagens e jogo cooperativo viciante. Um minerador de dados com bom histórico acredita que o jogo será sombrio e sangrento, segundo especulações em uma publicação no Reddit.

“Diablo 4 vai ser bem sombrio e explícito; sem essa droga de arco-íris brilhante”, disse o minerador de dados. “Os locais são escuros, às vezes cheios de corpos no chão, desertos cinzentos, cavernas rodeadas de carne, criptas em decomposição, cidades infectadas, o que você conseguir imaginar… o sangue também se parece mais com sangue e menos com geleia de morango.”

Os fãs ansiosos para começar a limpar o submundo não precisam esperar muito mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 01 de novembro.