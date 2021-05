Destiny 2 caiu? Saiba como conferir o status do servidor

Nada é mais decepcionante que se preparar para derrotar Riven ou entrar na Cripta da Pedra Profunda e encontrar um erro no servidor.

É por isso que é importante saber se ou quando os servidores de Destiny 2 estarão no ar ao começar uma noite de raides ou uma Bandeira de Ferro com seus amigos. Afinal, antes de matar alguns chefes e coletar as recompensas, será preciso entrar no servidor do jogo.

Destiny 2 é um jogo complicado e, por depender de serviços online, seus servidores costumam entrar em manutenção por períodos mais longos. Nesses períodos, é impossível entrar para jogar até que a manutenção esteja completa. Não se surpreenda se tentar entrar no jogo à noite e só encontrar tristeza.

Saiba como conferir o status do servidor de Destiny 2.

Como conferir o status do servidor de Destiny 2

Imagem via Bungie

Se parecer que os servidores de Destiny 2 estão fora do ar, o primeiro lugar a conferir é a página de Status do servidor e atualizações de Destiny no site de ajuda da Bungie. Nesta página, estão listadas todos os próximos períodos de manutenção e atualização, que acontecem com frequência em Destiny. Acontece quase toda semana e, por um tempo, o servidor ou algumas partes dele podem ficar indisponíveis.

Outra opção é ficar de olho no Twitter. Se você joga Destiny, é bom seguir a conta @BungieHelp no Twitter. A conta é em inglês, mas publicará atualizações sempre que houver problemas no jogo, desde armas desabilitadas até erros que podem ser explorados ou manutenções não-agendadas no servidor, que podem fazer com que o jogo fique indisponível por um tempo.

Destiny 2 is being brought offline for expected maintenance.



At 2 PM PDT (2100 UTC), players will be able to log back in to Destiny 2. Ongoing maintenance is expected to conclude at 3 PM (2200 UTC).



More info: https://t.co/48Mjp1uuz7 — Bungie Help (@BungieHelp) May 7, 2021

Em último caso, você ainda pode conferir o DownDetector, site que detecta quando os servidores de praticamente qualquer coisa ficam fora do ar, incluindo jogos como Destiny 2. A página de Destiny 2 no DownDetector pode ser encontrada neste link.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 07 de maio.