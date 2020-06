Designer de jogos da Misfits é suspenso após acusações de abuso sexual

Anthony “antwn” Salzarulo, designer gráfico da Misfits Gaming, foi suspenso pela organização enquanto investigam as acusações de abuso sexual contra ele.

O presidente da Misfits, John Kracum, divulgou um comunicado hoje anunciando a suspensão e a investigação após uma mulher, Elohdies, ter divulgado um Twitlonger hoje cedo acusando Salzarulo de ter abusado sexualmente dela na Overwatch League Grand Finals em 2019. A Misfits possui tanto a Flórida Mayhem da Overwatch League e Florida Mutineers Call of Duty League. Salzarulo trabalhou com as duas equipes.

“Todos nós, da equipe, estamos cientes do relato de @elohdies sobre o ataque de Anthony a ela na Grand Finals”, disse Kracum em comunicado no Twitter. “Ele foi colocado em suspensão não paga enquanto aprendemos tudo o que podemos para tomar as medidas apropriadas. Acredito nas mulheres que falam e eu estou destruído pela declaração, assim como o resto da equipe aqui. Um dos meus objetivos sempre será tornar a minha comunidade um espaço mais inclusivo e acolhedor, e é esmagador pensar que algo assim aconteceu.”

De acordo com Elohdies, ela conheceu Salzarulo em 2019 alguns meses antes do evento da OWL. Quando ela estava no evento, ela compartilhou um quarto de hotel com Salzarulo, a quem ela alega ter subido em cima dela, forçou-a a beijá-lo e exigiu sexo. Ela disse que recusou suas demandas por sexo e acabou indo dormir, mas na manhã seguinte disse que acordou sendo pressionada por ele a fazer sexo, e disse que teve continuar recusando repetidamente até sair.

Elohdies concluiu sua declaração dizendo: “Não define quem eu sou agora e nunca será. Esta é a minha história. E se isso ajudar outras pessoas que experimentaram coisas semelhantes a se apresentarem ou ajudá-las a perceber que não estão sozinhas, serei o mais forte para todos nós. Você não está sozinha. Você nunca está sozinha.”

Salzarulo não publicou uma resposta oficial às acusações.

As alegações de Elohdies seguem centenas de mulheres e homens no espaço dos E-sports que apresentaram denúncias de agressão sexual e assédio contra vários membros da comunidade de streaming e E-sports nas últimas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Alford no Dot Esports no dia 24 de junho.