David Beckham investe em E-sports

Um dos atletas mais reconhecidos do planeta está investindo em E-sports.

David Beckham está se unindo a um novo empreendimento chamado Guild Esports, uma empresa investida da Blue Star Capital plc. A Guild Esports se descreve como a criação de um “canal de talentos” no Reino Unido, “baseado no modelo tradicional de academia” no futebol. Seu objetivo, afirma, é “os jogadores de esports mais capazes [serem] treinados e nutridos pelos líderes da indústria, a fim de atingir o conjunto de habilidades necessárias para competir profissionalmente”.

A empresa pretende fazer isso criando uma lista de olheiros para encontrar e assinar continuamente os melhores talentos emergentes.

O presidente executivo da guilda, Carleton Curtis, é conhecido como o arquiteto das ligas da Overwatch League e Call Of Duty. Antes de ingressar na Guild, ele ocupou um cargo sênior de e-sports na Activision Blizzard e Red Bull Esports.

A empresa pretende focar sua busca por talentos em títulos populares como Rocket League, FIFA e Fortnite, e espera estrear nesses títulos neste outono.

Beckham cita sua paixão por “desenvolver a excelência da juventude” como seu principal motivador no apoio a esse empreendimento comercial e espera que sua “experiência no desenvolvimento de negócios esportivos, mais recentemente através de sua copropriedade da Inter Miami CF na MLS”, ajude a conduzir a empresa no direção correta.

O anúncio completo, incluindo detalhes de suas ofertas públicas de ações, pode ser lido aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 25 de junho.