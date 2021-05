Crossplay de Destiny 2: quando chega e como funciona

Destiny 2 está se aproximando de sua rica temporada 14 de conteúdo e os fãs ainda estão ansiosos por um recurso que está faltando há anos: o jogo entre plataformas. Com bases de jogadores ricas no Xbox, PlayStation e PC, bem como no Google Stadia, o objetivo da equipe da Bungie é unir todos os seus jogadores em um ecossistema.

Os jogadores têm acesso aos recursos de salvamento cruzado há algum tempo, então os jogadores que têm o jogo em vários sistemas tinham um método de jogar com amigos que acabaram começar em outra. Mas em breve, os jogadores poderão usar a plataforma de sua escolha enquanto jogam com amigos em outra.

A longa espera pelos jogadores de Destiny 2 está chegando ao fim. Ainda não chegou, mas está perto.

Quando chegará o jogo entre plataformas de Destiny 2?

“O Crossplay está chegando às massas na temporada 15,” de acordo com uma longa postagem oficial de atualização da equipe de desenvolvimento de Destiny na Bungie. Haverá “alguns lançamentos internos e testes alfa na Temporada 14 para se preparar para um lançamento generalizado”.

Olhando a programação de lançamentos para as temporadas anteriores de Destiny 2 , a 15ª temporada pode ser esperada em meados de agosto, embora nenhuma data oficial tenha sido anunciada ou confirmada ainda.

Como o jogo cruzado de Destiny 2 funcionará?

Os jogadores em todas as plataformas serão capazes de jogar as atividades de Destiny 2 juntos após o lançamento completo do crossplay na temporada 15. Para conseguir isso, os jogadores provavelmente terão suas contas diretamente vinculadas às suas contas da Bungie, para que os jogadores usem Steam, Xbox Live e outros todos os serviços terão um serviço comum ligando-os. No momento, os jogadores não precisam tecnicamente de ter suas contas vinculadas à Bungie, mas provavelmente o farão se quiserem participar do jogo cruzado.

Com o foco auto-descrito da Bungie no jogo intergeracional, é seguro presumir que os usuários do PS4 e PS5, bem como os jogadores do Xbox One e Xbox Series X, serão capazes de participar do jogo entre as diferentes plataformas. O recurso de salvamento cruzado faz com que os jogadores que estejam atualizando seus consoles não percam nenhum progresso.

Para jogadores do Crisol preocupados em jogar contra as outras plataformas, a Bungie tem uma solução. A Bungie “não combinará jogadores de console e de PC no Crisol, a menos que os jogadores de PC convidem especificamente seus amigos do console para jogar com eles no Crisol de PC”. No Crisol, jogadores de PC jogarão contra jogadores de PC e jogadores de console jogarão contra outros jogadores de console.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 06 de maio.