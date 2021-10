Como se inscrever no Beta de King of Fighters XV

King of Fighters XV está agendado para lançamento em fevereiro, mas os jogadores terão a oportunidade de experimentar o que o jogo tem a oferecer durante o teste Beta Aberto.

O Beta Aberto estará disponível apenas para usuários de PS4 e PS5. Embora os jogadores em outras plataformas possam se sentir um pouco excluídos, ainda pode haver mais testes beta antes do lançamento do jogo que convidam jogadores de outras plataformas.

As datas de pré-carregamento do beta não foram divulgadas, o que significa que os jogadores precisarão verificar a página da loja do jogo para mais detalhes.

Como você pode se inscrever no Beta do King of Fighters XV ?

O melhor aspecto do próximo beta aberto de King of Fighters XV é que os jogadores não precisarão fazer nada de especial para se registrar. Os betas abertos estão disponíveis para todos os usuários da plataforma e os jogadores só precisam fazer o download do jogo assim que estiver disponível na loja.

Se você baixar o jogo durante a versão beta, mas não acabar comprando, a cópia que você tem em sua biblioteca ficará indisponível para jogar.

As pré-encomendas custam a partir de R$ 299,99, enquanto a versão Deluxe custará R$424,50. Diferente da versão padrão, a versão Deluxe do jogo vem com Passe de Equipe 1. De acordo com a PlayStation Store, o jogo chegará às prateleiras digitais em 17 de fevereiro. Se houver atrasos ou alterações na programação de lançamento, a página da loja será atualizada de acordo. Você também pode seguir a conta oficial dos desenvolvedores no Twitter para obter as últimas notícias do King of Fighters XV.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 29 de outubro.