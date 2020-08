Como reduzir a latência em Fall Guys

Fall Guys: Ultimate Knockout é um novo battle royale não violento da Mediatonic. Assim como acontece em muitos jogos online, você pode encontrar problemas com latência (ping) ao jogar Fall Guys. Os problemas com latência causam um atraso (também conhecido como “lag”) ao seu avatar durante o jogo.

Não há muito a fazer para reduzir a latência se seu problema for uma conexão de internet lenta, mas sair da Wi-Fi e conectar o seu computador ou console diretamente ao cabo permite que você use toda sua banda e tenha uma conexão mais estável.

Imagem via Mediatonic

A latência também é determinada pela distância entre você e o servidor do jogo. Recomenda-se que você jogue em um servidor mais próximo de onde você estiver, então escolha um que está no mesmo país que você.

Devido à alta demanda depois do lançamento de Fall Guys, em 4 de agosto, os desenvolvedores precisaram lidar com diversos problemas no servidor. Então, se estiver com problemas de latência em Fall Guys, pode ter algo a ver com o servidor do jogo.

Além de conferir sua conexão de internet, é importante conferir os requisitos mínimos do sistema para jogar o jogo da melhor forma possível antes de procurar outras soluções para o problema.

Requisitos Mínimos do Sistema

Sistema Operacional apenas Windows 10 64bit Processador Intel Core i5 ou equivlente AMD Memória 8 GB de RAM Placa de Vídeo NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950 Armazenamento 2 GB de espaço disponível

Resoluções possíveis

Resolução 1: Reinicie seu modem

É uma resolução rápida e quase clichê, mas isso limpa o cache que vem se acumulando, especialmente se seu dispositivo não é reiniciado há algum tempo.

Resolução 2: Aumente a prioridade de Fall Guys no Gerenciador de Tarefas

Ao usar aplicativos como Google Chrome, Discord, Spotify e um jogo como Fall Guys ao mesmo tempo, seu PC vai priorizar um deles para usar mais energia. Mesmo depois de fechar os aplicativos, eles ainda podem ter funções em segundo plano, então priorize o jogo para melhorar essa questão.

Abra Fall Guys: Ultimate Knockout na Steam Pressione Alt+Tab para minimizar o jogo Abra o Gerenciador de Tarefas Clique na aba Detalhes Procure na lista o processo de Fall Guys Clique com o botão direito no processo e, em “Definir prioridade”, clique em “Alta”.

Resolução 3: Desabilite seu antivírus

O software pode ter impacto na largura da banda da sua internet, reduzindo sua velocidade. Você pode tentar desabilitar o software antes de jogar.

Resolução 4: Altere suas configurações do Discord

Muitos jogam usando o Discord. O aplicativo também pode reduzir o desempenho do seu sistema. Saiba o que você pode mudar para resolver a interferência do Discord:

Abra o Discord Clique na engrenagem de Configurações de Usuário Clique em Voz e vídeo na barra lateral esquerda Desça até a seção Avançado Desabilite “OpenH264 Video Codec fornecido pela Cisco Systems, Inc.” Desabilite “Ativar qualidade de serviço para pacotes de alta prioridade” Clique em Sobreposição na barra lateral esquerda Desative a sobreposição em jogo Clique em Aparência na barra lateral esquerda Desça até a seção Avançado Desative a opção Aceleração de Hardware Reinicie o Discord

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 10 de agosto.