Como obter Fall Guys de graça para PS4

Fall Guys: Ultimate Knockout é um dos jogos mais populares do momento, e você pode consegui-lo de graça para PlayStation 4 neste mês.

Fall Guys é um multijogador divertido e caótico que foi lançado oficialmente em 4 de agosto. Até 60 jogadores lutam para ser o último vivo em pistas cheias de obstáculos e minijogos.

O jogo pode ser jogado no Windows através da Steam e no PS4. Se você tiver assinatura online da PlayStation Plus, porém, pode conseguir o título de graça para PS4 durante este mês.

Na tela inicial do PS4, clique na opção da PlayStation Store no canto superior esquerdo. Depois, você pode ou clicar no ícone de Fall Guys na seção “Em Destaque” ou pesquisar Fall Guys na barra de pesquisa.

Captura de tela via PlayStation

Se clicar no ícone do jogo, você abre uma página com várias opções da PlayStation Plus. Diz lá que Fall Guys custa R$83,50, mas não se preocupe: ainda é grátis pelo resto de agosto se você tiver uma assinatura da PlayStation Plus.

Captura de tela via PlayStation

Ao clicar em Fall Guys, deve haver uma opção dizendo “Adicionar à Biblioteca”. Clique nessa opção para iniciar seu download gratuito de Fall Guys.

Captura de tela via PlayStation

Fall Guys ficará disponível de graça para PS4 até 1º de setembro, ao meio-dia do horário de Brasília.

Artigo publicado originalmente em inglês por Justin Binkowski no Dot Esports no dia 10 de agosto.