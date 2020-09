Como obter facilmente o MVP em Rocket League

Rocket League finalmente se tornou gratuito (F2P) em 24 de setembro. O jogo se tornou um exclusivo da Epic Games no processo e não estará mais disponível para compra na Steam. Para comemorar a ocasião, no entanto, a Epic e a Psyonix organizaram um evento com o tema de Fortnite dentro do Rocket League, Llama-Rama.

Concluir os cinco desafios do evento não apenas recompensará os jogadores com cosméticos no jogo, mas eles também desbloquearão itens com o tema do Fortnite no Rocket League.

Embora cada desafio apresente uma excelente recompensa que faz as missões valerem a pena, os olhos de todos os jogadores estavam fixos no veículo Battle Bus, que está vinculado ao desafio final, “Llama Legend”. Este desafio requer que os jogadores consigam MVP em qualquer partida online enquanto usam as rodas de lhama em seus veículos. O Llama Wheels é desbloqueado após completar o quarto desafio, que exige que você ganhe cinco partidas online em qualquer lista de reprodução.

Como obter MVP rapidamente em Rocket League para desbloquear o veículo Battle Bus?

Imagem via Psyonix

Se você estiver classificado em qualquer lugar acima de Diamante, entrar em uma partida casual para conseguir o MVP deve levar apenas cerca de 20 minutos. Os jogadores que estão apenas começando ou retornando após um longo intervalo, entretanto, podem ter dificuldade para marcar seu primeiro MVP.

Infelizmente para os jogadores, não existe um truque que você possa fazer para obter o MVP em questão de segundos, o que significa que você precisará jogar um jogo que não pode ser um contra um. No entanto, existem algumas coisas que você pode experimentar para aumentar suas chances. Ficar na fila para uma partida dois contra dois com um amigo ao seu lado que vai deixar você fazer o trabalho pesado deve aumentar drasticamente suas chances de conseguir o MVP.

Com um pouco de coordenação, você pode definir-se para marcar a maioria dos gols e defesas, o que deve garantir que você obtenha o MVP se o seu time vencer. Ganhar é quase obrigatório, a menos que você faça milagre para ganhar o MVP.

Se você não confia em sua habilidade de marcar gols, permanecer no gol e tentar fazer o máximo de defesas possível também é uma estratégia válida. Mas certifique-se de que seu amigo não marque muitos gols para prejudicar sua autoridade em campo.

Outra coisa que você pode tentar fazer rapidamente é pedir ao time adversário para pegar leve com você, mas as chances de isso acontecer são relativamente baixas devido ao ambiente sempre competitivo do Rocket League.

Você poderá reivindicar o Battle Bus após obter o MVP por meio da página do evento Llama-Rama localizada dentro do menu do Passe do Batalha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 27 de setembro.