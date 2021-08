Como obter drops em Splitgate

Splitgate recentemente ganhou muita popularidade graças à sua jogabilidade viciante e recursos interativos. Depois de descobrir toda a mecânica, Splitgate pode ser incrível de se jogar.

Como a maioria dos títulos gratuitos, Splitgate também depende de cosméticos para monetização. Isso não significa que os jogadores tenham que gastar dinheiro da vida real para desbloquear itens cosméticos no jogo. Concluir certas tarefas recompensa os jogadores com prêmios que incluem recompensas cosméticas.

Se você decifrar o código sobre como obter drops com a maior frequência possível, poderá construir uma biblioteca de cosméticos com o tempo e continuar a se divertir com o jogo. Veja como você pode obter drops em Splitgate.

Subir de Nível

Subir de nível é uma das principais formas de desbloquear drops em Splitgate. Após cada partida, você será recompensado com experiência que o levará ao próximo nível.

A partir de agora, os jogadores só podem desbloquear itens em cada nível até o 10. Isso pode mudar no futuro, conforme o jogo sai do estágio beta. Uma vez que é provável que mais jogadores adquiram o jogo, mais recompensas serão necessárias para a progressão futura.

Complete Desafios

Existem desafios semanais e diários em Splitgate que os jogadores podem completar enquanto jogam. Esses desafios são uma fonte decente de XP e também podem recompensar os jogadores com itens de vez em quando.

Os desafios incluem tarefas simples do jogo, como marcar baixas, e podem ser concluídos em algumas partidas sem muito esforço.

Entrar Diariamente

Mesmo se você não planeja jogar Splitgate, fazer login diariamente para acompanhar as recompensas diárias de login pode ajudá-lo a acumular mais itens no longo prazo.

A recompensa diária de login geralmente é apenas XP, mas considerando os níveis que recompensam os jogadores com drops, você vai querer obter todos os XP extras que puder encontrar. O login por sete dias consecutivos também renderá 100 Splitcoins que podem ser gastos em itens.

O Arena Pass

O Arena Pass é uma parte central do jogo e é essencialmente o sistema de Passe de Batalha do Splitgate. Aumentar o nível do seu Arena Pass será ideal se você deseja desbloquear o máximo de cosméticos possível. Ocasionalmente, você também terá recompensas de nível, tornando p Arena Pass uma maneira decente de acumular mais recompensas.

Até o nível 12, você ganhará um drop para cada quatro níveis que desbloquear. Após o nível 12, no entanto, não haverá nenhum outro item disponível. Isso também pode mudar com o lançamento do jogo, à medida que os desenvolvedores encontram mais tempo para trabalhar na progressão.

Todas as recompensas podem ser abertas na Central de recompensas. Lá, você também verá seu status de Check-in diário e Sequência de jogo diária.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 11 de agosto.