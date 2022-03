Como jogar Nerdle, versão matemática do Wordle

Wordle se tornou um fenômeno mundial e um dos jogos online mais populares da internet. Mas e se você odiar jogos de palavras? Talvez você gostasse mais se o jogo tivesse só números e matemática. Nesse caso, você está com sorte.

Uma das muitas variações do quebra-cabeça de palavras Wordle se chama Nerdle. Nerdle é um jogo matemático em que os jogadores devem organizar séries de números para acertar um quebra-cabeça parecido com o Wordle.

É um conceito interessante, criado pelo cientista de dados Richard Mann, mas como exatamente se joga Nerdle?

Como se joga o Nerdle e qual é a diferença dele para o Wordle?

Captura de tela via Nerdle

Tanto no Nerdle como no Wordle, você tem seis tentativas para acertar o enigma do dia e cores diferentes correspondem a pistas diferentes para te ajudar a resolver. Também é liberado um novo enigma a cada 24 horas.

Além da variação aritmética óbvia, Nerdle tem oito blocos, em vez dos cinco do Wordle. Enquanto cinco desses blocos do Nerdle costumam ser números, os outros três costumam ser preenchidos por símbolos matemáticos para completar uma equação. Resumindo, você precisa montar uma equação completa e correta em cada tentativa, incluindo operações matemáticas e o símbolo “=”.

Se o bloco do número ou símbolo ficar verde, significa que ele está na posição correta. E o Nerdle usa as cores preta e roxa para as outras dicas do enigma. O roxo avisa que o número ou símbolo está na equação, mas no lugar errado. Já o preto é usado quando o número ou símbolo não fizer parte da equação.

Lembre-se também de garantir que seus números estejam no lugar correto, mesmo que a equação também esteja correta de outra forma. Então, se a resposta certa for 25 + 10 = 35 e você colocar 10 + 25 = 35, o jogo dirá que a sua resposta está incorreta.

O mini Nerdle é uma boa opção para começar

Captura de tela via mini Nerdle

A versão padrão do Nerdle pode ser um desafio maior para alguns, pois tem três blocos a mais que o Wordle. Esses três blocos já garantem muito mais opções, que podem pesar para um jogo com apenas seis tentativas.

Se a versão tradicional for muito difícil, você pode testar uma versão chamada “mini Nerdle”, que tem apenas seis colunas para inserir os números e símbolos. Ainda é um desafio, mas há bem menos equações possíveis, o que facilita o seu trabalho. Você pode ativar essa versão no próprio Nerdle através do ícone de Configurações, que fica no canto superior direito.

Captura de tela via Nerdle

E, se você tiver dificuldades com a versão matemática do Wordle, saiba que o próprio criador do jogo, o cientista de dados Richard Mann, também já teve problemas com ele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 28 de fevereiro.