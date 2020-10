Among Us, o hit surpresa de 2020, manteve-se popular entre os streamers e espectadores.

Há algo tão emocionante em mentir para seus amigos ou assistir streamers mentindo para outros, e Among Us se tornou o meio perfeito para fazer isso nos últimos meses. E com a sequência agora oficialmente cancelada, o jogo de 2018 será melhorado ao longo do tempo.

Os desenvolvedores do jogo na Innersloth adicionaram discretamente novos recursos, como suporte para daltônicos e opções de modo de jogo, como a capacidade de ocultar a barra de tarefas, à versão beta de Among Us para testá-los antes de chegarem ao jogo completo.

Se você quiser testar esses novos recursos ou simplesmente usá-los para ajudar a tornar suas partidas em Among Us mais interessantes, veja como jogar o beta de Among Us.

Como jogar a versão beta de Among Us na Steam

A versão beta está disponível apenas na versão para PC de Among Us, portanto, os jogadores móveis não poderão participar. Mudar para a versão beta de Among Us na Steam é uma operação simples. Basta instalar o jogo na Steam e seguir algumas etapas.

Clique com o botão direito em Among Us na sua biblioteca

Selecione Propriedades

Navegue até a guia Betas à direita

Em “Selecione o beta que você gostaria de ativar”, selecione “beta público”

Feche a janela pop-up

Screengrab via Steam

E é isso. A versão beta de Among Us agora será baixada, permitindo que você teste os próximos recursos do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 12 de outubro.