Como habilitar drops da Twitch para Hyper Scape

Está tentando conseguir acesso ao teste técnico do novo battle royale da Ubisoft, Hyper Scape? Se estiver, é hora de abrir a Twitch e começar a ver as streams de acesso antecipado com drops habilitados.

Centenas de streamers, YouTubers e influenciadores foram convidados para conferir Hyper Scape hoje e transmitir em acesso antecipado o novo battle royale futurista e interativo. Ver streams com drops habilitados dá aos espectadores uma chance de obter acesso ao teste técnico de Hyper Scape, que vai de hoje até 8 de julho às 4h BRT.

Assim como aconteceu com a Riot e o lançamento do beta de VALORANT em abril, o primeiro passo para aqueles que estiverem em uma das regiões elegíveis e quiserem jogar Hyper Scape é criar uma conta da Uplay e conectá-la à conta da Twitch. Isso pode ser feito através dos Ubisoft Drops. Siga as instruções no site para conectar as contas.

Imagem via Ubisoft

DrLupo, xQc e outros streamers populares vão jogar Hyper Scape hoje com drops habilitados. Você só pode conseguir drops se assistir a uma stream por vez.

Como novidade em uma cena cheia como a dos battle royales, Hyper Scape está se destacando pela grande integração com a Twitch. Vazamentos sugerem que os espectadores podem receber mais drops no futuro e podem conseguir interagir com o jogo enquanto os streamers jogam. Os espectadores podem ter a oportunidade de votar em eventos globais que afetem o jogo, como munição infinita. O jogo estaria sendo criado com a engine de Rainbow Six Siege.

O jogo gratuito seria lançado inicialmente para PC, com lançamento futuro nos consoles.

Confira as streams de acesso antecipado de Hyper Scape, que começaram às 13h BRT de hoje, e confira se a sua conta da Ubisoft está conectada à sua conta da Twitch. Se estiver em uma das regiões elegíveis para o beta fechado, você pode conseguir drops da Twitch e o direito a participar do beta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 02 de julho.