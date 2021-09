Como fazer o download de Deltarune Capítulo 2

O Deltarune Capítulo 2 foi lançado hoje, e para entrar no jogo basta uma rápida visita ao site do jogo.

Deltarune.com teve um cronômetro em contagem regressiva para o lançamento do jogo esta noite. Depois que o tempo finalmente atingiu zero, as imagens do novo capítulo do jogo assumiram o controle da página e as instruções para baixar o jogo na Steam e Itch.io foram exibidas.

Para baixar o Capítulo 2, basta clicar no botão na página inicial do Deltarune.com que o redireciona para a página Steam ou Itch.io do jogo. Na Steam, você pode baixar o aplicativo clicando no botão verde “Download” na página do jogo na Steam.

Você pode baixar o jogo de Itch.io rolando para baixo até a parte inferior da página de perfil do jogo no site e clicando no botão vermelho “Baixar” correspondente ao sistema operacional que deseja usar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 17 de setembro.