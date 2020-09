Como fazer download do Among Us no PC usando o BlueStacks

Jogar jogos para celular no PC é extremamente fácil graças ao BlueStacks, que permite executar aplicativos Android tanto no Windows quanto no Mac iOS.

Esta é uma ótima maneira de jogar Among Us no PC com seus amigos usando o Discord e outros serviços de chat sem pagar pelo jogo, pois é gratuito na Google Play Store.

Tudo o que você precisa fazer para jogar a versão móvel de Among Us no PC usando BlueStacks é baixar a versão mais recente do aplicativo e usar o App Center para encontrar o jogo.

O instalador do BlueStacks é rápido e iniciará automaticamente o emulador assim que terminar o download, que pode ser encontrado no site do desenvolvedor.

O BlueStacks usa seu próprio App Center, que permite aos jogadores procurarem em várias lojas de aplicativos de uma só vez. Assim, depois de digitar Among Us, você poderá instalá-lo diretamente no emulador e selecionar o jogo na tela inicial do BlueStacks.

A partir desse ponto, você deve ser capaz de jogar quando quiser, independentemente da plataforma em que seus amigos estão jogando, pois Among Us tem o crossplay ativado.

A única desvantagem é que a versão móvel do jogo tem menos skins e chapéus disponíveis gratuitamente do que a versão para PC, já que é um jogo gratuito para celular. Portanto, se você quiser qualquer um dos chapéus, peles ou animais de estimação especiais, precisará desembolsar um pouco de dinheiro de qualquer maneira.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de setembro.