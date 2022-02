Como encontrar as pessoas do Bazar em Dying Light 2 Stay Human

Depois de jogar as primeiras horas de Dying Light 2 Stay Human, você vai encontrar a missão A Única Saída, que inclui um objetivo meio confuso. Depois de chegar ao Bazar, o objetivo muda de “Passe um tempo no Bazar enquanto espera por notícias do Hakon” para “Encontre as pessoas do Bazar”. O jogo não diz como você deve concluir esse objetivo, mas o processo é relativamente simples.

Não parece haver uma pessoa específica com quem você precisa falar no Bazar para concluir o objetivo, pois conversamos com todas as pessoas e ainda aparecia a mesma tarefa. Mas o objetivo acabou sendo marcado como concluído quando começamos as duas missões secundárias disponíveis.

É recomendável explorar o Bazar, pois as duas missões secundárias e vários comerciantes ficam por lá. A essa altura, provavelmente você terá diversos itens de valor no seu inventário e pode aproveitar a oportunidade para vendê-los a qualquer um dos comerciantes do mercado. As duas missões secundárias, “Saúde!” e “A Faísca da Invenção”, também podem ser iniciadas no local. A Faísca da Invenção foi a mais fácil no nosso caso, pois já tínhamos os materiais no nosso inventário. Saúde! exige que você tome uma decisão difícil, mas você se beneficia dos dois resultados possíveis.

Enquanto estávamos a caminho do primeiro local da missão Saúde!, Hakon entrou em contato pelo rádio, explicando a próxima parte do plano. Não se sabe ao certo se você precisa começar as missões secundárias para ativar a próxima parte da missão da história ou se é preciso explorar uma certa distância. Também é possível que Hakon simplemente ligue após um período de tempo específico, mas não foi confirmado.

A melhor solução até o momento é começar as duas missões secundárias e esperar Hakon entrar em contato. São missões simples com boas recompensas e ainda permitem explorar os arredores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.