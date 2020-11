Como emparelhar um controle PS5 DualSense com um telefone Android

Enquanto a Sony continua seu lançamento global do PS5 na próxima semana, milhares de jogadores finalmente terão seu primeiro gostinho dos jogos de próxima geração.

Mas muitos jogadores não conseguiram fazer uma encomenda do console com antecedência suficiente para recebê-lo no lançamento. Algumas lojas até notificaram os clientes que eles não deveriam esperar seus dispositivos até meados de 2021. Embora você possa não ser capaz de jogar os novos jogos do console, você pode experimentar parte da experiência de jogo de última geração com o recentemente lançado controle DualSense tornando-se amplamente disponível em todo o mundo.

Só porque você não tem o console, não significa que não poderá experimentar o novo controle. Muito parecido com o DualShock4 anterior, o controle DualSense pode ser conectado a dispositivos móveis para uso em jogos compatíveis.

Como conectar um controle DualSense a um telefone Android

Foto via Dot Esports

Primeiro, você precisa se certificar de que o controle não está ligado e conectado a qualquer console PlayStation. Se você tiver um console, a melhor maneira de garantir que ele não esteja conectado é desligando o console enquanto emparelha o controle com o telefone.

Em seguida, coloque o controle no modo de emparelhamento. Isso pode ser feito segurando o botão de compartilhamento localizado à esquerda do touchpad e o botão PlayStation no centro do controle. Quando mantidos juntos por um período de tempo, as luzes ao redor da tela sensível ao toque começarão a piscar em azul, notificando que ele está procurando por dispositivos Bluetooth próximos.

Agora é hora de passar para o seu dispositivo móvel. Primeiro, certifique-se de que o Bluetooth está ativado no telefone. Caso contrário, esse processo de emparelhamento não será possível.

Em seguida, deslize para baixo duas vezes para abrir o menu do telefone. Segure o ícone do Bluetooth até que você seja levado para a tela dele no dispositivo.

Basta pressionar o botão de parear dispositivos Bluetooth e selecionar o controle sem fio na lista de dispositivos disponíveis. Por último, aguarde até que a conexão seja estabelecida entre seu telefone e o controle DualSense.

Assim que esse processo for concluído, você poderá usar o controle DualSense em qualquer aplicativo que suporte a execução do controle.

Lembre-se de que, no momento, nenhum aplicativo vai tirar vantagem total do hardware de próxima geração do controle, incluindo os sensores hápticos e gatilhos adaptativos. Para experimentar esses recursos, você precisa usar um console PS5 ou esperar até que sejam lançados aplicativos que os suportem no Android.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 13 de novembro.