Como derrotar Giga Bowser em Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate tem alguns dos desafios mais difíceis da franquia em seu modo narrativo solo, The World of Light.

Ao longo dessa aventura, você terá que eliminar várias ameaças das franquias Nintendo e algumas delas podem ser bem difíceis. Uma das mais famosas por sua dificuldade é o Giga Bowser.

Enfrentar Giga Bowser é uma tarefa que todos os jogadores vão precisar superar em algum momento em sua jornada pelo World of Light. A dificuldade da luta vem de vários fatores, incluindo o mapa pequeno, o altíssimo poder de Bowser que pode eliminar os jogadores em apenas alguns ataques e vida alta que você precisa tirar para vencer.

Apesar de ser um dos chefes mais difíceis do jogo, Giga Bowser pode ser uma luta fácil com paciência, um plano e a preparação certa.

Confira as nossas dicas para derrotar Giga Bowser e continuar no World of Light.

Dicas de mecânicas

Imagem via Nintendo

Se você já tentou essa luta, é provável que já tenha percebido que Bowser tem muitas armas à sua disposição. Por isso, o plano é atrair os ataques que trabalhem a seu favor.

Para vencer essa luta, vai ser importante desviar dos ataques de Bowser e punir suas falhas.

O ataque mais fácil de lidar é seu sopro de fogo. Se você conseguir atrair esse ataque, pule e avance no ar por cima de Bowser e cause dano a ele por trás. Mas tenha cuidado. Pode ser que você só consiga um ou dois ataques antes de ele se virar.

Você vai conseguir perceber facilmente quando ele for usar o sopro de fogo, porque ele vai levantar o pé. Se não conseguir pular a tempo, você pode se defender do ataque dele para receber menos dano.

Pular por cima de Bowser é a chave para vencer essa luta. Se ele usar o giro no casco, você pode pular e avançar no ar para trás dele e causar dano.

A combinação do pulo com o avanço no ar também será importante para se posicionar durante a luta. Se você sentir que está encurralado no canto do mapa, use essa combinação para se reposicionar para o outro lado.

Se Bowser escolher usar ataques de pulo, você pode avançar no ar através deles para evitar o dano.

Se você conseguir aproveitar todas as oportunidades de punir Bowser e usar seu escudo quando for necessário, evitando a maior parte dos ataques dele, a luta não será tão difícil.

Lutadores

Se você seguir a estratégia acima, poderá derrotar Giga Bowser com a maior parte dos lutadores do jogo. Mas ainda há alguns com habilidades mais adequadas para o combate.

Kirby

Não é surpresa que Kirby seja uma das melhores escolhas para esta luta. A bolinha rosa tem vários pulos que vão ajudar a desviar de ataques e se reposicionar para causar dano. A ferramenta ofensiva mais forte que Kirby tem é o ataque especial para baixo. A pedra é a forma perfeita de causar muito dano a Bowser rapidamente usando Kirby. E, por ser usada no ar, ela complementa perfeitamente a estratégia.

Yoshi

Por motivos parecidos com os de Kirby, Yoshi é uma ótima opção para esta luta. A combinação do pulo maior e dos chutes fortes deve ser suficiente para qualquer jogador aguentar a briga.

Espíritos

Imagem via Nintendo

Além de escolher o lutador certo, selecionar os melhores espíritos fará muita diferença no resultado da luta. Já que há muitos espíritos com habilidades parecidas, pode ser confuso escolher o que você precisa. Confira algumas das melhores opções para esse confronto.

Fairy Bottle

O espírito temático de The Legend of Zelda, Fairy Bottle, cura o jogador uma vez quando chegar em 100% de dano, permitindo que você resista a mais dano que o normal.

Ho-Oh

Para os lutadores que não se dão muito bem com pulos, usar o espírito do Pokémon lendário Ho-Oh garante um terceiro pulo e permite desviar mais facilmente das ofensivas de Giga Bowser.

Pauline

Pauline é um ótimo espírito para esta luta, já que permite que você recupere parte da vida absorvendo seu dano. Usar o poder de cura desse escudo no sopro de fogo de Bowser é a combinação perfeita.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 31 de maio.