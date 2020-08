Como denunciar jogadores e hackers em Fall Guys

Fall Guys foi lançado em 4 de agosto, e já podemos esbarrar nos hackers e jogadores usando programas externos para obterem vantagens ilegais no jogo. O mais comum entre os que estão sendo usados concede uma melhoria de velocidade, fazendo o jogador correr a uma velocidade inacreditável que o coloca em óbvia vantagem.

Você pode querer denunciar algo do tipo em Fall Guys, mas a Mediatonic ainda não implementou um sistema de denúncias no jogo.

A desenvolvedora precisou lidar com diversos problemas no servidor, causados pela enorme demanda do jogo após seu lançamento, então o problema ficou um pouco de lado por enquanto. A empresa já reconheceu a presença de hackers, no entanto, e garantiu que ainda está trabalhando em uma solução.

We're aware of the speedhackers and are working on it 👌



Thanks for reporting them! — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 9, 2020

No momento, há duas formas de denunciar: via email e via Discord. Você pode enviar uma mensagem em inglês para support@fallguys.com. No momento, o canal do Discord para isso foi fechado para evitar “divulgar acidentalmente onde conseguir os programas de terceiros”, disse Skylite, um dos administradores.

Se quiser denunciar um jogador via email, você deve incluir o nome dele, o motivo da denúncia, data e hora do ocorrido, plataforma na qual você estava jogando e região do servidor.

Confira um exemplo do que incluir na denúncia (até agora, deve ser feita em inglês):

Name (Nome): Fall Guy ####

Reason (Motivo): Speed Hack (Melhoria ilegal de velocidade)

Date and time (Data e hora): August 10 3:05pm BRT (10 de agosto, 15:05 BRT)

Platform (Plataforma): PC

Region (Região): BR

É melhor também se você tiver gravado algum vídeo para provar. Outra opção é enviar uma mensagem direta ao suporte no Twitter, já que o canal do Discord está fechado no momento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 10 de agosto.