O jogo de festa tipo Mafia, Among Us, rapidamente se tornou uma das sensações do momento. O jogo de dois anos de repente ganhou força em termos de jogadores ativos depois de se provar uma grande fonte de conteúdo para streamers e jogadores especializados em convencer multidões.

Usar o que o jogo possui é essencial para manter seu disfarce em Among Us, enquanto você está atacando companheiro após companheiro. Não importa o quão bom você seja quando se trata de se esconder, um nome exclusivo no jogo pode denunciá-lo e causar uma reunião de emergência. Isso aumenta a eficácia geral dos nomes genéricos. Você pode até concordar com seus amigos para jogar com nomes idênticos para criar mais caos. E se você não tiver nome?

Os fãs de Game of Thrones sabem que o melhor tipo de assassino não tem nome e você também pode se tornar um impostor sem nome que não deixa um único rastro para trás em segundos.

Como deixar seu nome em branco ou invisível em Among Us?

Embora seu slot de nome pareça em branco, não está tecnicamente vazio. Você precisará acessar este endereço e copiar o caractere Unicode especial U+3164 chamado Hangul Filler “ㅤ”. Depois de copiar, volte para Among Us e cole-o no campo do nome. Você poderá continuar a partir daí e entrar em um jogo com seu novo nome em branco.

Este método só funciona em dispositivos móveis agora, pois foi corrigido na versão para PC no início deste ano. Se você tentar este método no PC, notará que não conseguirá colar nada em Among Us, pois o jogo impede qualquer acesso à área de transferência.

Este truque não é considerado uma forma de trapaça ou algo assim, mas considerando que o desenvolvedor o corrigiu na versão para PC, ele pode ter uma vida útil curta na versão móvel também. Há também uma pequena chance de você ser expulso das salas, já que a maioria da base de jogadores é contra entusiastas dos nomes de usuário vazios devido às vantagens no jogo que isso concede aos jogadores.

Com um nome vazio, você será capaz de se esconder em lugares apertados onde antes não era possível, o que lhe dá uma vantagem significativa como um impostor. Também é uma ótima maneira de confundir todos, pois será difícil falar com você no chat e nem todos estarão falando da mesma coisa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de setembro.